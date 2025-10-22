El calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool tras ganarle al Eintracht Frankfurt

Tras la dolorosa caída del pasado fin de semana ante el Manchester United, los dirigidos por Arne Slot dieron una verdadera muestra de carácter y le ganaron con autoridad al Eintracht Frankfurt en condición de visitante.

El Liverpool está en un punto de inflexión en su temporada y tendrán que demostrar en los próximos partidos si están en condiciones de pelear por los títulos a los que aspira, con el bicampeonato de la Premier League y la UEFA Champions League como principales objetivos.

De cara a lo que será el resto de octubre y el arranque de noviembre, el equipo tendrá un apretado calendario con triple competencia.

Brentford vs Liverpool, jornada 9 de la Premier League

Brentford FC v Liverpool FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

El Liverpool visitará al Brentford por la jornada 9 de la Premier League en un duelo que promete ser intenso. Los de Arne Slot llegan como favoritos por su actualidad, pero saben que el Brentford suele complicar a los grandes con su estilo físico y directo. Será una prueba clave para los Reds, que buscarán mantener el ritmo ganador y no dejar escapar puntos en su pelea por la cima del campeonato.

Crystal Palace vs Liverpool, octavos de final de la EFL Cup

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Los de Oliver Glasner supieron ser los verdugos de los del Merseyside en la final de la Community Shield y los vencieron en el primer encuentro por la Premier League, por lo que los de Arne Slot buscarán que la tercera sea la vencida y clasificarse en este importante cruce.

Liverpool vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Stuart Franklin/GettyImages

Para darle inicio a su calendario de noviembre, los de Arne Slot recibirán a los Villanos en Anfield. Este encuentro tiene mucho para ofrecer, ya que el Aston Villa está en reconstrucción tras una brillante temporada donde alcanzaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y vencer a los Reds sería una excelente forma de demostrar que siguen de pie.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v UD Las Palmas - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los Reds tendrán una exigente prueba en casa por la UEFA Champions League recibiendo nada más ni nada menos que al Real Madrid, máximo ganador de la historia de la competencia y aspirante al título. Sin dudas será el gran partido de la cuarta jornada.

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Etihad Stadium será testigo del primer partido de la temporada entre estos dos colosos, donde el Liverpool intentará seguir en lo más alto del fútbol inglés y el Manchester City intentará dar batalla rearmándose tras una campaña sin éxitos en la 2024/25.

Los próximos 5 partidos del Liverpool