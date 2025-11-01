El Liverpool recibió al Aston Villa en Anfield en duelo correspondiente a la jornada 10 de la Premier League. Los Reds se impusieron por marcador de 2-0 con goles de Mohamed Salah y Ryan Gravenberch y rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas en la liga.

De cara a lo que será noviembre, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia y partidos que serán imperdibles.

Liverpool vs Real Madrid, jornada 4 de la UEFA Champions League

Real Madrid CF v UD Las Palmas - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Los Reds tendrán una exigente prueba en casa por la UEFA Champions League recibiendo nada más ni nada menos que al Real Madrid, máximo ganador de la historia de la competencia y aspirante al título. Sin dudas será el gran partido de la cuarta jornada.

4/11/25: Liverpool vs Real Madrid - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Etihad Stadium será testigo del primer partido de la temporada entre estos dos colosos, donde el Liverpool intentará seguir en lo más alto del fútbol inglés y el Manchester City intentará dar batalla rearmándose tras una campaña sin éxitos en la 2024/25.

9/11/25: Manchester City vs Liverpool - Premier League (11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP)

Liverpool vs Nottingham Forest, jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

Los Reds jugarán en Anfield contra el equipo dirigido por Sean Dyche tras el parón de selecciones de noviembre, donde sus figuras tendrán actividad con sus respectivos equipos nacionales.

22/11/25: Liverpool vs Nottingham Forest - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs PSV, jornada 5 de la UEFA Champions League

Feyenoord Rotterdam v PSV - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

En la continuidad de la UCL, los Reds de Arne Slot recibirán la visita del complicado equipo neerlandés, que supo golear 6-2 al Napoli, actual campeón italiano, en esta etapa de liguilla. Actualmente comparten la cima de la Eredivisie con el Feyenoord.

25/11/25: Liverpool vs PSV - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

West Ham vs Liverpool, jornada 13 de la Premier League

West Ham United v Brentford - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Los Hammers están sumergidos en el fondo de la tabla y esta puede ser una gran oportunidad para los Reds de sumar de a tres para seguir agarrando confianza en una Premier League que no arrancó de la mejor manera para ellos.

Los próximos 5 partidos del Liverpool