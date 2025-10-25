El duelo del Manchester United ante el Brighton fue revelador. Los de Rubem Amorim consiguieron un triunfo que le devuelve la fe a sus fieles seguidores, inmersos en una gran crisis hace varios años. Los Diablos Rojos se impusieron por marcador de 4-2 a las Gaviotas, con doblete de Bryan Mbeumo y goles de Matheus Cunha y Casemiro, y sumaron su tercer triunfo al hilo en la Premier League.

Tras este buen resultado, los Red Devils buscarán seguir sumando puntos para pelear nuevamente la Premier League, después de muchas temporadas.

Nottingham Forest - Manchester United, jornada 10 de la Premier League

Para empezar noviembre, a la vuelta de la esquina del fin de año, visitarán The City Ground con la esperanza de poder sacar tres valiosos puntos en un escenario complejo. El Nottingham Forest sigue en proceso de evolución y crecimiento, y será un encuentro complicado.

01/11/25: Nottingham Forest vs Manchester United - jornada 10 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Tottenham - Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Los mancunianos se verán las caras con un Tottenham que acusará el cansancio de acumular varios partidos de competición europea por esas fechas. Será la reedición de la final de la UEFA Europa League de la temporada pasada.

08/11/25: Tottenham vs Manchester United - jornada 11 de la Premier League (11:30hs EEUU, 09:00hs MEX, 16:00hs ESP)

Manchester United - Everton, jornada 12 de la Premier League

El Everton también viene siendo irregular y arrancó de manera muy similar al Manchester United, por lo que puede ser un partido que determine para qué está cada uno, ya que al término del mismo se habrá jugado ya un tercio de la temporada.

24/11/25: Manchester United vs Everton - jornada 12 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Crystal Palace vs Manchester United, jornada 13 de la Premier League

Los Diablos Rojos saldrán de visita para enfrentar al último campeón de la FA Cup y sorprendente equipo de Oliver Glasner. Sin dudas será otra prueba de fuego para ellos y servirá para determinar para qué está la plantilla de Amorim.

30/11/25: Crystal Palace vs Manchester United - jornada 13 de la Premier League (07:00hs EEUU, 06:00hs MEX, 13:00hs ESP)

Manchester United vs West Ham, jornada 14 de la Premier League

El rival del United está teniendo una pésima temporada hasta el momento y se encuentra en puestos de descenso, luego de haber ganado solo un partido de Premier hasta el momento. Es una situación que el Manchester United deberá aprovechar para continuar en puestos de privilegio.

04/12/25: Manchester United vs West Ham - jornada 14 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

