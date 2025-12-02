Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras perder 3-1 ante el FC Barcelona

Además sufrió dos fuertes bajas por lesión en este partido.
Gonzalo Orellano|
El Atlético de Madrid enfrentó al FC Barcelona en la lucha por LaLiga junto al Villarreal y el Real Madrid. En dicho partido, cayeron 3-1 y por si fuera poco Alex Baena y Jhonny Cardoso fueron bajas por lesión durante el encuentro.

Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.

  • 6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.

  • 9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga

Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.

  • 13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Girona vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga

El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.

  • 21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga

La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.

  • 04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid

Rival

Fecha

Hora

TV

Competición

Athletic Club

6 de diciembre

15:00 EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

PSV

9 de diciembre

15:00EEUU
14:00 MX
21:00 ESP

EEUU: TUDN
MX: TNT Sports
ESP: Movistar+

Champions League

Valencia

13 de diciembre

08:00 EEUU
06:00 MX
14:00 ESP

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

Girona

21 de diciembre

08:00 EEUU
06:00 MX
14:00 ESP

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

Real Sociedad

4 de enero

08:00 EEUU
06:00 MX
14:00 ESP

EEUU: ESPN
MX: SkySports
ESP: Movistar LaLiga

LaLiga

