El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras perder 3-1 ante el FC Barcelona

El Atlético de Madrid enfrentó al FC Barcelona en la lucha por LaLiga junto al Villarreal y el Real Madrid. En dicho partido, cayeron 3-1 y por si fuera poco Alex Baena y Jhonny Cardoso fueron bajas por lesión durante el encuentro.

Athletic Club vs Atlético de Madrid, jornada 15 de La Liga

Levante UD v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Luego de visitar al Barcelona, saldrán nuevamente a la ruta para otro partido de alto voltaje: jugarán en San Mamés ante el Athletic Club, en un partido con mucha historia y emociones.

6/12/25: Athletic Club vs Atlético de Madrid - LaLiga - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, jornada 6 de la UEFA Champions League

PSV v FC Volendam - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

En una nueva presentación por copa, los del Cholo Simeone viajarán a los Países Bajos para enfrentarse con el PSV Eindhoven, que momentáneamente está dentro de la zona de clasificación al repechaje.

9/12/25: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP

Atlético de Madrid vs Valencia, jornada 16 de LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Tras tres partidos fuera de casa, el Colchonero volverá al Metropolitano para enfrentarse al equipo Che, en un duelo entre dos clubes tradicionales de la élite del fútbol español. Eso si, el Valencia no atraviesa su mejor momento y el Atleti tiene todas las de ganar.

13/12/25: Atlético de Madrid vs Valencia - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Girona vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.

21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP

Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga

Real Sociedad v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.

04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid