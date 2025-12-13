El calendario con los cinco próximos encuentros del Atlético de Madrid tras vencer 2-1 al Valencia
El Atlético de Madrid venció 2-1 al Valencia en un partido exigente y con decisiones clave. Desde el inicio, el equipo rojiblanco mostró mayor control y encontró recompensa al minuto 17, cuando Koke marcó el 1-0 tras un rebote dentro del área. El Valencia tuvo opciones para empatar y lo consiguió al 34 con Pepelu, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego, manteniendo la ventaja local al descanso.
En la segunda parte, el Valencia sí logró empatar al minuto 63 con un disparo de Lucas Beltrán desde fuera del área. La reacción del Atlético fue inmediata tras el ingreso de Antoine Griezmann, quien marcó el 2-1 definitivo al 74. El equipo colchonero resistió en el cierre y aseguró tres puntos importantes en su lucha por puestos de Champions.
A continuación, los próximos cinco partidos del Colchonero.
Atlético Baleares vs Atlético de Madrid, 16vos de final Copa del Rey
El Atlético Baleares se encuentra en 19º puesto en Segunda RFEF y es, a priori, el rival más factible para el Atlético de Madrid. Aun así, ya han demostrado que pueden dar la sorpresa en enfrentamientos a partido único, ya que venció en la pasada ronda de Copa al Espanyol, con un resultado de 1-0.
- 17/12/25: Atlético Baleares vs Atlético de Madrid, 16vos de final de la Copa del Rey - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 14:00 ESP
Girona vs Atlético de Madrid, jornada 17 de LaLiga
El Atleti terminará su 2025 en Montilivi, con la ilusión de culminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para soñar con coronar en la primera mitad del 2026.
- 21/12/25: Girona vs Atlético de Madrid - LaLiga - 14:00 EEUU, 13:00 MX, 20:00 ESP
Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga
La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.
- 04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP
Atlético de Madrid vs. Real Madrid, semifinal de la Supercopa de España
Colchoneros y Merengues se verán las caras para definir uno de los pasajes a la gran final de la Supercopa de España, uno de los trofeos que el equipo de Simeone mira con cariño para tratar de volver a gritar campeón.
- 08/01/26: Atlético de Madrid vs. Real Madrid - Supercopa de España - Horario a confirmar
* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero
Atlético de Madrid vs. Alavés, jornada 19 de LaLiga
Tras la excursión por Arabia Saudí, el Colchonero regresará a casa para recibir al Alavés por LaLiga. Tienen la chance y la ilusión de hacerlo con un nuevo trofeo bajo el brazo.
- 18/01/26: Atlético de Madrid vs. Alavés - LaLiga (horario a confirmar)
Los próximos 5 partidos del Atlético Madrid
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Atlético Baleares
17 de diciembre
14:00 EEUU 13:00 MX
A confirmar
Copa del Rey
Girona
21 de diciembre
14:00 EEUU 13:00 MX
EEUU: ESPN
LaLiga
Real Sociedad
4 de enero
08:00 EEUU 06:00 MX
EEUU: ESPN
LaLiga
Real Madrid
8 de enero
A confirmar
EEUU: ESPN
Supercopa España
Alavés
18 de enero
A confirmar
EEUU: ESPN
LaLiga
