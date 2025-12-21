El Atlético de Madrid se impuso por marcador de 3-0 este fin de semana ante el Girona en el Estadio Montilivi. Con este resultado, el equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone se ubica provisionalmente como tercer lugar de LaLiga, en espera del resultado que el Villarreal consiga ante el Barcelona.

A continuación, los próximos cinco partidos del Colchonero.

Real Sociedad - Atlético de Madrid, jornada 18 de LaLiga

Deportivo Alaves v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

La Real está en una fase irregular de la temporada, lejos del descenso y también de la zona de copas internacionales, pero tiene tiempo para recuperarse y llegar de mejor manera al inicio del 2026.

04/01/26: Real Sociedad - Atlético de Madrid - LaLiga - 08:00 EEUU, 06:00 MX, 16:00 ESP

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, semifinal de la Supercopa de España

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Colchoneros y Merengues se verán las caras para definir uno de los pasajes a la gran final de la Supercopa de España, uno de los trofeos que el equipo de Simeone mira con cariño para tratar de volver a gritar campeón.

08/01/26: Atlético de Madrid vs. Real Madrid - Supercopa de España - Horario a confirmar

* Si gana este encuentro, jugará la final el 12 de enero

Atlético de Madrid vs. Alavés, jornada 19 de LaLiga

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa del Rey | Eurasia Sport Images/GettyImages

Tras la excursión por Arabia Saudí, el Colchonero regresará a casa para recibir al Alavés por LaLiga. Tienen la chance y la ilusión de hacerlo con un nuevo trofeo bajo el brazo.

18/01/26: Atlético de Madrid vs. Alavés - LaLiga (horario a confirmar)

Galatasaray vs Atlético de Madrid, jornada 7 de la UEFA Champions League

Galatasaray A.S. v AC Sparta Praha: Knockout Round Play-offs First Leg - UEFA Europa League 2023/24 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

En su séptima presentación continental, la primera en el 2026, visitará Estambul para medirse con el duro Galatasaray, que supo vencer a clubes como en Liverpool jugando en casa. Sin dudas, una parada complicada para los del Cholo Simeone.

21/01/26: Galatasaray vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League (12:45 EEUU, 11:45 MX, 18:45 ESP)

Atlético de Madrid vs RCD Mallorca, jornada 20 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Nuevamente en casa, enfrentarán por LaLiga a los Mallorquines en uno de los duelos imperdibles de la jornada 20 del campeonato español de Primera División.

25/01/26: Atlético de Madrid vs. RCD Mallorca - LaLiga (horario a confirmar)

