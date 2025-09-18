El Chelsea se prepara para vivir un mes de septiembre a pura acción. Los dirigidos por Enzo Maresca tuvieron la primera gran prueba para demostrar que están a la altura de esta triple competencia, buscando alcanzar el mismo logro que en el Mundial de Clubes, sin embargo, cayeron 3-1 en el arranque de la UEFA Champions League frente al Bayern Munich, con doblete de Harry Kane y un autogol de Trevoh Chalobah, siendo Cole Palmer el encargado de descontar .

Bayern take all three points in their opening Champions League game against Chelsea 💪🇩🇪 pic.twitter.com/XGH34rS6bi — OneFootball (@OneFootball) September 17, 2025

Con un apretado calendario y tres torneos distintos que requerirán el 100% en todos los partidos, a continuación les dejamos cómo será el fixture del Chelsea para este mes.

Manchester United – Chelsea, jornada 5 de la Premier League

Manchester United v Chelsea - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

La Premier League continúa a un ritmo frenético y, en apenas unos días, el Chelsea tendrá que medirse al Manchester United de Ruben Amorim. Será un choque con aroma de clásico en Inglaterra y que aparece en una fase determinante de la temporada, con ambos conjuntos luchando por consolidarse en la parte alta de la clasificación. El imponente Old Trafford pondrá a prueba la personalidad de los “blues”, obligados a demostrar que pueden competir de igual a igual también en plazas históricas y bajo la máxima exigencia.

20/09/2025: Manchester United vs Chelsea - Premier League (18.30)

Lincoln City – Chelsea, EFL Cup

Burton Albion v Lincoln City - Sky Bet League One | Andrew Vaughan/GettyImages

La EFL Cup aparece como un escenario ideal para que Enzo Maresca pueda mover el plantel y ofrecer protagonismo a los futbolistas que suelen tener menos minutos. El sorteo ha emparejado al Chelsea con el Lincoln City, un adversario de divisiones inferiores que, sin embargo, afrontará el duelo con la motivación de medirse a un gigante de la Premier. Los “blues” tendrán que mostrar seriedad y eficacia desde el inicio para evitar contratiempos y sellar sin sobresaltos su billete a los octavos de final.

23/09/2025: Lincoln City vs Chelsea - EFL Cup (20.45)

Chelsea – Brighton, jornada 6 de la Premier League

Brighton & Hove Albion FC v Chelsea FC - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

El calendario de la Premier marcará una nueva cita en Stamford Bridge, donde el Chelsea recibirá a un Brighton que nunca se lo pone fácil a los equipos grandes. El duelo promete ser un enfrentamiento de propuestas: la disciplina táctica de Enzo Maresca frente a la presión y la energía que caracterizan a los “seagulls”. Para los “blues”, la clave estará en imponer su plan de juego desde los primeros minutos y sostener la consistencia que les permita seguir firmes en la pelea por los puestos de arriba.

27/09/2025: Chelsea vs Brighton - Premier League (16.00)

Chelsea - Benfica, segunda jornada de la Champions League

Benfica SL v Chelsea FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

La segunda jornada de la Champions League llevará al Chelsea a medirse con el Benfica en Stamford Bridge, en un duelo con aroma a clásico europeo. Será un choque de propuestas contrastadas: el rigor táctico que Enzo Maresca intenta consolidar en los “blues” frente al dinamismo y la tradición ofensiva del conjunto portugués. Más allá del escenario, se trata de un partido clave en la lucha por el liderato del grupo, donde cada punto puede marcar diferencias. Para el Chelsea, imponer su estilo desde el arranque y mantener la solidez en casa será fundamental para encaminar la clasificación hacia los octavos de final.

30/09/2025: Chelsea vs Benfica - Champions League (21.00)

Chelsea - Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Chelsea FC v Liverpool FC - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

La jornada 7 de la Premier League ofrecerá uno de los platos fuertes del campeonato: el enfrentamiento entre Chelsea y Liverpool en Stamford Bridge. Más que un clásico reciente del fútbol inglés, el choque se presenta como un duelo directo entre dos aspirantes al título que buscan marcar territorio en la parte alta de la tabla. Los de Enzo Maresca intentarán imponer su solidez táctica ante un conjunto de Anfield que llega con su característico vértigo ofensivo. Para ambos, será una prueba de fuego que puede empezar a definir jerarquías en la carrera por el campeonato.

04/10/2025: Chelsea vs Liverpool - Premier League (18.30)

Los próximos 5 encuentros del Chelsea