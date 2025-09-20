El Chelsea visitó al Manchester United este sábado 20 de septiembre en Old Trafford. Los Blues se quedaron con 10 jugadores apenas al minuto 5 después de la expulsión del guardameta Robert Sánchez. Los Red Devils tomaron ventaja y terminaron ganando por marcador de 2-1.

El Chelsea tendrá un apretado mes. Con una triple competencia que incluye Premier League, Champions League y EFL Cup, los de Enzo Maresca deberán encontrar el ritmo necesario para poder superar los encuentros de la mejor manera posible.

A continuación dejamos cómo será el calendario con los próximos cinco encuentros del Chelsea.

Lincoln City – Chelsea, EFL Cup

La EFL Cup se presenta como una buena oportunidad para que Enzo Maresca dé rodaje a los jugadores que habitualmente tienen menos protagonismo en el Chelsea. El sorteo determinó que el rival será el Lincoln City, un equipo de categorías inferiores que afronta este cruce con la ilusión de enfrentarse a un grande de la Premier League.

Para los blues, el reto será no confiarse y mantener la concentración desde el arranque. La diferencia de planteles es evidente, pero el formato de copa siempre abre la puerta a sorpresas si no se juega con la intensidad necesaria. La misión de Maresca y los suyos será imponer jerarquía y asegurar el pase a los octavos de final sin sobresaltos.

23/09/2025: Lincoln City vs Chelsea - EFL Cup (20.45)

Chelsea – Brighton, jornada 6 de la Premier League

El calendario de la Premier League llevará al Chelsea a reencontrarse con su gente en Stamford Bridge, donde se medirá ante un Brighton que suele complicar a los equipos más poderosos. El choque se perfila como un interesante cruce de estilos: la organización y el rigor táctico que propone Enzo Maresca frente a la intensidad y el dinamismo que distinguen a los “seagulls”.

27/09/2025: Chelsea vs Brighton - Premier League (16.00)

Chelsea - Benfica, segunda jornada de la Champions League

La segunda fecha de la Champions League traerá un atractivo cruce en Stamford Bridge, donde el Chelsea recibirá al Benfica en un partido que promete intensidad y tensión. El encuentro enfrentará dos formas distintas de entender el juego: la solidez táctica que Enzo Maresca busca afianzar en los “blues” contra la tradición ofensiva y el ritmo característico del conjunto portugués.

30/09/2025: Chelsea vs Benfica - Champions League (21.00)

Chelsea - Liverpool, jornada 7 de la Premier League

La séptima jornada de la Premier League tendrá en Stamford Bridge un choque que promete ser determinante en la lucha por la cima. Chelsea y Liverpool se verán las caras en un duelo que va más allá de la rivalidad reciente: es un enfrentamiento directo entre dos equipos que apuntan al título y que quieren dejar una señal de autoridad en la parte alta de la tabla.

El conjunto de Enzo Maresca buscará sostener su orden y firmeza táctica, mientras que los de Arne Slot apostarán a la velocidad y la intensidad que los caracteriza. Para ambos, será un examen de máxima exigencia y una oportunidad de demostrar quién está mejor preparado para pelear el campeonato.

04/10/2025: Chelsea vs Liverpool - Premier League (18.30)

Nottingham Forest vs Chelsea, jornada 8 de la Premier League

Para cerrar el calendario, el Chelsea se enfrentará al Nottingham Forest en un encuentro que no será para nada sencillo. Los locales no se encuentran en una buena posición en la tabla, y están obligados a sumar de a tres. Los Blues necesitan no perder terreno en la lucha de arriba.

18/10/2025: Nottingham Forest vs Chelsea - Premier League (13.30)

