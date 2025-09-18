El calendario con los cinco próximos encuentros del FC Barcelona tras vencer al Newcastle

El FC Barcelona le ganó 2-1 al Newcastle con doblete de Marcus Rashford en condición de visitante, y ahora volverá a la actividad en el plano local con la intención de arrebatarle la cima al Real Madrid, que lo aventaja por dos puntos con solamente cuatro fechas disputadas.

El foco en las próximas semanas estará puesto en la vuelta al Camp Nou, ya que el estadio Johan Cruyff solamente puede recibir 6000 espectadores y eso, además de afectar al espectáculo, perjudica gravemente los ingresos de taquilla del FCB.

FC Barcelona vs Getafe - La Liga, jornada 5

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Luego del debut por UEFA Champions League, el FC Barcelona volverá a jugar por Liga en condición de local en el Estadio Johan Cruyff, esta vez frente al Getafe. En la jornada anterior goleó 6-0 al Valencia.

Real Oviedo vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 6

Luego del choque con el Getafe, el Barca viajará a Oviedo para visitar al equipo de esa ciudad en el Carlos Tartiere, en lo que es el primer choque entre ambos desde la vuelta de estos a la Primera División en esta temporada.

FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga, jornada 7

FC Barcelona v Real Sociedad - La Liga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Ya de regreso en casa, el equipo de Hansi Flick recibirá la visita de los vascos, que se la pusieron difícil al Real Madrid hace algunas jornadas y buscarán dar batalla en la temporada del fútbol español.

FC Barcelona vs París Saint-Germain - UEFA Champions League, jornada 2

Los catalanes y los vigentes campeones de Europa protagonizarán uno de los grandes choques de la segunda jornada, aunque este todavía tiene sede confirmada: ¿Ante 6000 personas en el Johan Cruyff o vuelven a Montjuic?

Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 8

Sevilla FC v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Los próximos 5 partidos del FC Barcelona