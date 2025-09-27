El Real Madrid firmó su peor partido en la temporada 2025-2026. En partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, el cuadro merengue cayó de manera contundente ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño por marcador de 5-2.

Los de Xabi Alonso deberán afrontar un calendario de vértigo, con duelos decisivos tanto en Champions League como en LaLiga, donde se medirán a rivales de primer nivel. La Juventus en Europa y el clásico frente al Barcelona en el campeonato doméstico marcarán un tramo clave de la temporada, en el que el conjunto blanco pondrá a prueba su solidez, regularidad y ambición de mantenerse en lo más alto.

Champions League: fase de Liga vs Kairat Almaty, 30 de septiembre)

El Real Madrid afrontará un largo desplazamiento el próximo 30 de septiembre, cuando viajará a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la fase de liga de la Champions League. Será uno de los viajes más exigentes del calendario por la distancia y el cambio horario, un reto añadido para los de Xabi Alonso en pleno arranque de temporada.

Kairat Almaty vs Real Madrid - fase de liga de Champions League

Jornada 8: Real Madrid vs Villarreal (Santiago Bernabéu, 4 de octubre)

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal de Marcelino, será un encuentro complicado para el conjunto visitante ya que los locales intentarán dejárselo todo ante su afición, además de que no es nada nuevo que el Real Madrid se deje muy pocos puntos en su casa.

Real Madrid vs Villarreal - Jornada 8 de La Liga

Jornada 9: Getafe vs Real Madrid (Coliseum Alfonso Pérez, 19 de octubre)

El Real Madrid visitará la casa del Getafe de José Luis Bordalás en la novena jornada de LaLiga tras medirse al Villarreal el fin de semana pasado. No será un encuentro fácil para los merengues y conseguir tres puntos en este escenario serían muy importantes de cara a la carrera por el título.

Getafe vs Real Madrid - Jornada 9 de La Liga

Champions League: Real Madrid vs Juventus de Turín (Santiago Bernabéu, 22 de octubre)

El Real Madrid recibirá en su competición fetiche, la Champions League, a un rival duro como será la Juventus de Turín. Un encuentro para calcular las medidas y ver si están esta campaña a la altura para lograr la ansiada Decimosexta.

Real Madrid vs Juventus - Jornada 2 de fase de liga de Champions League

Jornada 10: Real Madrid vs FC Barcelona (Santiago Bernabéu, 26 de octubre)

El partido más esperado del año llegará primero al Santiago Bernabéu, y es que será el primer clásico de la Era Xabi Alonso. Un encuentro en el que disputarán ambos equipos el primer lugar de La Liga.

Real Madrid vs FC Barcelona - Jornada 10 de La Liga

