El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal

El Arsenal está preparado para dar pelea una vez más en la Premier League. Luego de haberse quedado en la antesala del título inglés, los dirigidos por Mikel Arteta buscarán cambiar las cosas y competir hasta el final para poder alzarse con el deseado trofeo.

Este domingo 31 de agosto, los Gunners cayeron por la mínima diferencia ante los Reds en Anfield con un gol de tiro libre de Dominik Szoboszlai.

A continuación dejamos el calendario con las próximas cinco fechas de los Gunners.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENAL | DARREN STAPLES/GettyImages

Arsenal vs Nottingham Forest, jornada 4 de la Premier League

De vuelta al Emirates, el Arsenal recibirá a un Nottingham Forest que suele presentar un bloque sólido y compacto. Los visitantes buscarán sorprender con transiciones rápidas, mientras que los de Arteta tendrán que mantener la calma para abrir espacios a base de circulación y movilidad ofensiva.

13/09/2025: Arsenal vs Nottingham Forest - Premier League (13.30)

Athletic Club vs Arsenal, jornada 1 de la Champions League

El duelo entre Athletic Club y Arsenal abrirá la fase de liga de la Champions 2025/26 en San Mamés. Los bilbaínos, fuertes en casa y con el apoyo de su afición, buscarán sorprender a un rival de mayor presupuesto. El Arsenal llega como favorito tras consolidarse en la Premier con un plantel lleno de talento joven y experiencia internacional. Será un choque de estilos: intensidad y garra local frente a la posesión y velocidad londinense.

16/09/2025: Athletic Club vs Arsenal - Champions League (18:45)

Port Vale vs Arsenal, 1/16 de la EFL Cup

El Port Vale recibirá al Arsenal en la tercera ronda de la Carabao Cup, en Vale Park. Para el modesto club de League One, es una ocasión histórica frente a un gigante de la Premier League. Los locales buscarán apoyarse en la intensidad y el empuje de su afición para competir. El Arsenal, con plantilla profunda y aspiraciones en varias competiciones, parte como gran favorito, aunque podría rotar jugadores. Partido de ilusión contra jerarquí

Manchester City vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League

El duelo más exigente de este tramo será frente al Manchester City en el Etihad Stadium. Un enfrentamiento directo entre dos candidatos al título que puede tener implicaciones en la clasificación final. El City intentará imponer su fútbol de posesión y control, mientras que el Arsenal buscará responder con presión organizada y velocidad en ataque.

21/09/2025: Manchester City vs Arsenal - Premier League (17.30)

Arsenal vs Newcastle United, jornada 6 de la Premier League

El calendario entra en la recta final con la visita del Newcastle al Emirates, un equipo en constante crecimiento y con ambiciones europeas. Los Magpies se caracterizan por su intensidad física, solidez defensiva y capacidad de aprovechar cada oportunidad en ataque. Para el Arsenal será un examen de madurez: deberán mantener la concentración los 90 minutos y aprovechar su calidad individual para romper la resistencia de los visitantes. Este partido promete ser vibrante y de gran ritmo competitivo.

28/'9/2025: Arsenal vs Newcastle - Premier League (17.30)

El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal