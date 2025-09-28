El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal

Este domingo 28 de septiembre, el Arsenal visitó al Newcastle United en la jornada 6 de la Premier League. Las Urracas se adelantaron al minuto 34 con gol de Nick Woltermade, pero los Gunners lograron dar la vuelta con goles de Mikel Merino y Gabriel.

A continuación les dejamos con los próximos partidos del Arsenal

Arsenal vs Olympiakos, jornada 2 de la Champions League

El último encuentro de este calendario será de local y ante un Olympiakos que quiere dar el batacazo. Por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, los Gunners buscarán comenzar en su casa con el pie derecho a modo de asentarse de cara a lo que vendrá.

01/10/2025: Arsenal vs Olympiakos - Champions League

Arsenal vs West Ham, jornada 7 de la Premier League

El Arsenal recibirá al West Ham el sábado 4 de octubre en el Emirates Stadium en un duelo clave de la Premier League. Los Gunners, liderados por Mikel Arteta, buscan afianzar su buen arranque de temporada y mantener el liderato en Londres. Por su parte, el West Ham de David Moyes intentará sorprender como visitante y sumar puntos vitales para escalar posiciones. Se espera un encuentro intenso, físico y con ocasiones en ambas áreas.

04/10/2025: Arsenal vs West Ham - Premier League (16:00)

Fulham vs Arsenal, jornada 8 de la Premier League

El próximo duelo entre Fulham y Arsenal promete intensidad en Craven Cottage. Los locales intentarán hacerse fuertes en casa, apoyados por su afición, para frenar el poderío ofensivo “gunner”. Arsenal, en plena lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, llega con la obligación de sumar tres puntos y mantener su racha positiva. El choque se perfila como un pulso entre la solidez del bloque de Marco Silva y la calidad individual de los dirigidos por Arteta.

04/10/2025: Fulham vs Arsenal - Premier League (18:30)

Arsenal vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League

La cita europea enfrenta a dos rivales con hambre continental. El Arsenal, fuerte en su fortín del Emirates, busca afirmar su candidatura ante su gente. El Atlético, siempre sólido defensivamente, viaja decidido a borrar la imagen irregular en el arranque liguero. Rivalidad táctica y ritmo intenso prometen espectáculo. La exigencia de Europa no perdona y ambos apuestan por el control del mediocampo como llave para el éxito.

21/10/2025: Arsenal vs Atlético de Madrid - Champions League (21:00)

Arsenal vs Crystal Palace, jornada 9 de la Premier League

El Arsenal recibe a Crystal Palace en un duelo de alto voltaje en Londres. Los gunners querrán reafirmar su fortaleza en casa tras la exigencia europea, mientras los Eagles buscan sorprender con su eficiencia defensiva y rápidos contraataques. El técnico Arteta podría apostar por rotaciones, pero no arriesgará demasiado ante un rival que conoce bien. Expectativa por ver cómo Palace desafía a un Arsenal poderoso.

26/10/2025: Arsenal vs Crystal Palace - Premier League (15:00)

El calendario con los cinco próximos partidos del Arsenal