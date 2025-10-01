El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras caer ante el PSG por 2-1
El FC Barcelona recibió la visita del París Saint Germain en el gran duelo de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Los culés dieron un buen partido, pero cayeron por marcador de 2-1 en los últimos y con eso, ya tienen que ver al frente para lo que sigue.
Por LaLiga, se vienen partidos importantes, con visitas al Sánchez Pizjuan y Santiago Bernabeu entre otros partidos trascendentales que servirán para determinar para qué está este equipo en relación a lo que se le puede venir en esta temporada 2025/2026 donde la defensa del título de LaLiga y la búsqueda de la Champions son los grandes objetivos.
A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona
Sevilla vs FC Barcelona, jornada 8 de La Liga
Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán, que ha recuperado su nivel con la conducción técnica del argentino Matías Almeyda y comenzó de buena manera en LaLiga, peleando arriba al menos en este inicio de temporada 2025/2026.
- 05/10/25: Sevilla vs. Barcelona - La Liga (10.15hs US, 8.15hs MX, 16.15hs ESP)
FC Barcelona vs Girona, jornada 9 de La Liga
Este partido promete ser apasionante al tratarse de dos rivales del fútbol catalán, aunque las realidades de uno y otro son realmente dispares al menos en el inicio de la temporada, donde los de Montilivi están en el fondo de la clasificatoria liguera.
- 18/10/25: Barcelona vs. Girona - La Liga (10.15hs US, 8.15hs MX, 16.15hs ESP)
FC Barcelona vs Olympiacos, jornada 3 de la Champions League
El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla. Luego del encuentro ante PSG, podría comenzar a encaminar su clasificación entre los 8 en caso de lograr un triunfo.
- 21/10/25: Barcelona vs. Olympiakos - La Liga (12.45hs US, 10.45hs MX, 18.45hs ESP)
Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de La Liga
El Santiago Bernabéu acoge el domingo 26 de octubre, el primer Clásico liguero de la temporada. Ambos equipos llegan con aspiraciones máximas en LaLiga y conscientes de que el resultado puede marcar un punto de inflexión. Los blancos buscan rehacerse tras tropiezos recientes y el 2-5 ante Atlético como partido grande, mientras que los azulgranas confían en el talento de jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Intensidad, rivalidad y calidad garantizan un duelo vibrante.
- 26/10/25: Real Madrid vs. Barcelona - La Liga (11.15hs US, 9.15hs MX, 17.15hs ESP)
FC Barcelona vs Elche, jornada 11 de La Liga
Hasta el momento, el recién ascendido es la sorpresa de la temporada en España, a tal punto que está en zona de clasificación a Europa y el sueño no se lo quita nadie. El técnico del Elche, Eder Sarabia, ya utilizó a 25 jugadores este curso. Las rotaciones siguen siendo una de sus señas de identidad y están dando resultado.
- 02/11/25: Barcelona vs. Elche - La Liga (10hs US, 8hs MX, 16hs ESP)
Los próximos 5 partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Sevilla
05 de octubre
10.15hs US, 08.15hs MX, 16.15hs ESP
LaLiga
DAZN
Girona
18 de octubre
10.15hs US, 08.15hs MX, 16.15hs ESP
LaLiga
DAZN
Olympiakos
21 de octubre
12.45hs US, 10.45hs MX, 18.45hs ESP
Champions League
Movistar+
Real Madrid
26 de octubre
10.15hs US, 08.15hs MX, 16.15hs ESP
LaLiga
DAZN
Elche
02 de noviembre
12.30hs US,
LaLiga
DAZN
