El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras caer ante el PSG por 2-1

Los culés cayeron en los últimos minutos y ahora enfrentarán otros retos para levantar el paso.
Gonzalo Orellano|
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PARIS SG | JOSEP LAGO/GettyImages

El FC Barcelona recibió la visita del París Saint Germain en el gran duelo de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Los culés dieron un buen partido, pero cayeron por marcador de 2-1 en los últimos y con eso, ya tienen que ver al frente para lo que sigue.

Por LaLiga, se vienen partidos importantes, con visitas al Sánchez Pizjuan y Santiago Bernabeu entre otros partidos trascendentales que servirán para determinar para qué está este equipo en relación a lo que se le puede venir en esta temporada 2025/2026 donde la defensa del título de LaLiga y la búsqueda de la Champions son los grandes objetivos.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 8 de La Liga

Matias Almeyda
Sevilla FC v Elche CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán, que ha recuperado su nivel con la conducción técnica del argentino Matías Almeyda y comenzó de buena manera en LaLiga, peleando arriba al menos en este inicio de temporada 2025/2026.

  • 05/10/25: Sevilla vs. Barcelona - La Liga (10.15hs US, 8.15hs MX, 16.15hs ESP)

FC Barcelona vs Girona, jornada 9 de La Liga

Arnau Martinez, Cristhian Stuani, Bryan Gil
Girona FC v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Este partido promete ser apasionante al tratarse de dos rivales del fútbol catalán, aunque las realidades de uno y otro son realmente dispares al menos en el inicio de la temporada, donde los de Montilivi están en el fondo de la clasificatoria liguera.

  • 18/10/25: Barcelona vs. Girona - La Liga (10.15hs US, 8.15hs MX, 16.15hs ESP)

FC Barcelona vs Olympiacos, jornada 3 de la Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PRESSER
FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PRESSER | BEN STANSALL/GettyImages

El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla. Luego del encuentro ante PSG, podría comenzar a encaminar su clasificación entre los 8 en caso de lograr un triunfo.

  • 21/10/25: Barcelona vs. Olympiakos - La Liga (12.45hs US, 10.45hs MX, 18.45hs ESP)

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de La Liga

Kylian Mbappe, Vinicius Junior
Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Santiago Bernabéu acoge el domingo 26 de octubre, el primer Clásico liguero de la temporada. Ambos equipos llegan con aspiraciones máximas en LaLiga y conscientes de que el resultado puede marcar un punto de inflexión. Los blancos buscan rehacerse tras tropiezos recientes y el 2-5 ante Atlético como partido grande, mientras que los azulgranas confían en el talento de jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Intensidad, rivalidad y calidad garantizan un duelo vibrante.

  • 26/10/25: Real Madrid vs. Barcelona - La Liga (11.15hs US, 9.15hs MX, 17.15hs ESP)

FC Barcelona vs Elche, jornada 11 de La Liga

Adrià Pedrosa
CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Hasta el momento, el recién ascendido es la sorpresa de la temporada en España, a tal punto que está en zona de clasificación a Europa y el sueño no se lo quita nadie. El técnico del Elche, Eder Sarabia, ya utilizó a 25 jugadores este curso. Las rotaciones siguen siendo una de sus señas de identidad y están dando resultado.

  • 02/11/25: Barcelona vs. Elche - La Liga (10hs US, 8hs MX, 16hs ESP)

Los próximos 5 partidos del FC Barcelona

Rival

Fecha

Hora

Competición

Canal TV

Sevilla

05 de octubre

10.15hs US, 08.15hs MX, 16.15hs ESP

LaLiga

DAZN

Girona

18 de octubre

10.15hs US, 08.15hs MX, 16.15hs ESP

LaLiga

DAZN

Olympiakos

21 de octubre

12.45hs US, 10.45hs MX, 18.45hs ESP

Champions League

Movistar+

Real Madrid

26 de octubre

10.15hs US, 08.15hs MX, 16.15hs ESP

LaLiga

DAZN

Elche

02 de noviembre

12.30hs US,
10.30hs MX,
18.30hs ESP

LaLiga

DAZN

Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

