El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras caer ante el PSG por 2-1

El FC Barcelona recibió la visita del París Saint Germain en el gran duelo de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Los culés dieron un buen partido, pero cayeron por marcador de 2-1 en los últimos y con eso, ya tienen que ver al frente para lo que sigue.

Por LaLiga, se vienen partidos importantes, con visitas al Sánchez Pizjuan y Santiago Bernabeu entre otros partidos trascendentales que servirán para determinar para qué está este equipo en relación a lo que se le puede venir en esta temporada 2025/2026 donde la defensa del título de LaLiga y la búsqueda de la Champions son los grandes objetivos.

A continuación les dejamos con el calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 8 de La Liga

Sevilla FC v Elche CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán, que ha recuperado su nivel con la conducción técnica del argentino Matías Almeyda y comenzó de buena manera en LaLiga, peleando arriba al menos en este inicio de temporada 2025/2026.

05/10/25: Sevilla vs. Barcelona - La Liga (10.15hs US, 8.15hs MX, 16.15hs ESP)

FC Barcelona vs Girona, jornada 9 de La Liga

Girona FC v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Este partido promete ser apasionante al tratarse de dos rivales del fútbol catalán, aunque las realidades de uno y otro son realmente dispares al menos en el inicio de la temporada, donde los de Montilivi están en el fondo de la clasificatoria liguera.

18/10/25: Barcelona vs. Girona - La Liga (10.15hs US, 8.15hs MX, 16.15hs ESP)

FC Barcelona vs Olympiacos, jornada 3 de la Champions League

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PRESSER | BEN STANSALL/GettyImages

El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla. Luego del encuentro ante PSG, podría comenzar a encaminar su clasificación entre los 8 en caso de lograr un triunfo.

21/10/25: Barcelona vs. Olympiakos - La Liga (12.45hs US, 10.45hs MX, 18.45hs ESP)

Real Madrid vs FC Barcelona, jornada 10 de La Liga

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Santiago Bernabéu acoge el domingo 26 de octubre, el primer Clásico liguero de la temporada. Ambos equipos llegan con aspiraciones máximas en LaLiga y conscientes de que el resultado puede marcar un punto de inflexión. Los blancos buscan rehacerse tras tropiezos recientes y el 2-5 ante Atlético como partido grande, mientras que los azulgranas confían en el talento de jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Intensidad, rivalidad y calidad garantizan un duelo vibrante.

26/10/25: Real Madrid vs. Barcelona - La Liga (11.15hs US, 9.15hs MX, 17.15hs ESP)

FC Barcelona vs Elche, jornada 11 de La Liga

CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Hasta el momento, el recién ascendido es la sorpresa de la temporada en España, a tal punto que está en zona de clasificación a Europa y el sueño no se lo quita nadie. El técnico del Elche, Eder Sarabia, ya utilizó a 25 jugadores este curso. Las rotaciones siguen siendo una de sus señas de identidad y están dando resultado.

02/11/25: Barcelona vs. Elche - La Liga (10hs US, 8hs MX, 16hs ESP)

Los próximos 5 partidos del FC Barcelona