El calendario con los cinco próximos partidos del FC Barcelona tras vencer al Real Oviedo

El FC Barcelona tuvo que batallar fuerte en el Carlos Tartiere para hacerse de la victoria: arrancó perdiendo ante el Real Oviedo por 1-0 y logró revertir la historia gracias a los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo, estos dos a los 70 y 88 minutos de partido. Ahora, tendrán una serie de partidos realmente imperdibles.

A continuación les dejamos con el calendario con los próximos partidos del equipo dirigido por Hansi Flick.

FC Barcelona vs Real Sociedad - LaLiga, jornada 7

Real Sociedad v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

A la espera de que el Camp Nou esté listo, el equipo de Hansi Flick recibirá la visita de los vascos en Montjuic, equipo que se la puso difícil al Real Madrid hace algunas jornadas y buscarán dar batalla en la temporada del fútbol español.

FC Barcelona vs París Saint-Germain - UEFA Champions League, jornada 2

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Image Photo Agency/GettyImages

Los catalanes y los vigentes campeones de Europa protagonizarán uno de los grandes choques de la segunda jornada, viéndose las caras tras una trunca final de UCL entre ambos la temporada pasada.

Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga, jornada 8

Spain's La Liga Resumes Season After Nationwide Lockdown Due To The Ongoing Coronavirus Crisis | Fran Santiago/GettyImages

Tras el encuentro con el club francés, el Barca viajará a Sevilla para visitar al club de Nervión en el Ramón Sánchez Pizjuán.

FC Barcelona vs Girona - LaLiga, jornada 9

Athletic Club v Girona FC - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Este partido promete ser apasionante al tratarse de dos rivales del fútbol catalán, aunque las realidades de uno y otro son realmente dispares al menos en el inicio de la temporada, donde los de Montilivi están en el fondo de la clasificatoria liguera.

FC Barcelona vs Olympiacos - UEFA Champions League, jornada 3

Norwich City v Olympiacos - Pre-Season Friendly | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El FCB tendrá un segundo partido en condición de local consecutivo en lo que corresponde a la UCL, ya que recibirán al tradicional equipo griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla.

