El calendario con los cinco próximos partidos del Liverpool tras la victoria ante el Atlético Madrid

Los Reds debutaron con triunfo en la UEFA Champions League gracias a los goles de Robertson, Salah y Van Dijk.
Bruno Pernigotti|
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Marc Atkins/GettyImages

Tras el estreno por UEFA Champions League, el Liverpool volverá a la competencia local para intentar mantenerse en lo más alto de la Premier League. Además, la ilusión en el torneo local es la máxima ya que, en caso de consagrarse nuevamente, quedarán como los máximos ganadores de la historia de la Premier League.

A continuación, les dejamos con el próximo calendario del equipo de Arne Slot tras el partido con el Atlético Madrid.

Liverpool vs Everton, jornada 5 de la Premier League

Everton FC v Liverpool FC - Premier League
Everton FC v Liverpool FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El primer partido será nada más y nada menos que el derby del Merseyside, enfrentándose al Everton en Anfield para intentar mantener el puntaje ideal en la liga inglesa.

Liverpool vs Southampton, tercera ronda de la EFL Cup

Por la Copa de la Liga, los Reds recibirán la visita del equipo que recién vuelve de la segunda división del fútbol inglés. No pueden confiarse, ya que en esta copa es donde se dan muchas de las grandes sorpresas de la temporada.

Crystal Palace vs Liverpool, jornada 6 de la Premier League

Jean-Philippe Mateta, Virgil van Dijk
Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Clive Mason/GettyImages

Estos dos equipos supieron verse las caras en la Community Shield y volverán a protagonizar un apasionante encuentro, esta vez por liga y en la cancha del actual campeón de la FA Cup.

Galatasaray vs Liverpool, jornada 2 de la UEFA Champions League

Tras ganar agónicamente el primer partido, los de Slot tendrán una visita de alto riesgo a Turquía para enfrentarse con uno de los grandes de su país, su excelente plantel y su fervorosa afición.

Chelsea vs Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister
Chelsea FC v Liverpool FC - Premier League | Robin Jones/GettyImages

Este será uno de los grandes duelos de la jornada, ya que el Liverpool quiere conservar el trono del fútbol inglés y los Blues, que vienen de ser campeones del mundo, intentarán arrebatarles la corona.

Los próximos 5 partidos del Liverpool

Fecha

Rival

Competencia

Sábado 20 de septiembre

Everton

Premier League

Martes 23 de septiembre

Southampton

EFL Cup

Sábado 27 de septiembre

Crystal Palace

Premier League

Martes 30 de septiembre

Galatasaray

UEFA Champions League

Sábado 4 de octubre

Chelsea

Premier League

