El Liverpool tiene como objetivo poder competir hasta el final en todos los frentes en los que se encuentre. Pero este fin de semana, los Reds tuvieron un tropiezo inesperado. El equipo dirigido por Arne Slot cayó por marcador de 2-1 ante el Crystal Palace.

De cara a lo que será octubre, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia en donde deberá demostrar que estar listo para coronarse en todos lo torneos.

A continuación cómo serán los próximos cinco partidos del Liverpool, luego de su encuentro ante el Crystal Palace.

Galatasaray vs Liverpool, jornada 2 de la UEFA Champions League

Corendon Alanyaspor v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Después de un debut sufrido con victoria, el equipo de Slot afronta ahora una dura prueba en territorio turco, donde lo espera uno de los clubes más poderosos de ese país, con una plantilla de gran nivel y el respaldo de una hinchada apasionada.

Chelsea vs Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Chelsea FC v Liverpool FC - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Este choque promete ser uno de los más atractivos de la fecha: el Liverpool buscará mantener su reinado en Inglaterra, mientras que los Blues, recientes campeones del mundo, llegan con la ambición de destronar a los de Anfield.

Liverpool vs Manchester United, jornada 8 de la Premier League

Everton FC v Manchester United FC - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

En uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol inglés, los dirigidos por Slot llegan con la misión de capitalizar la crisis que atraviesan los Diablos Rojos. El Liverpool buscará imponer su estilo y mantener la racha positiva para seguir en lo más alto de la tabla, mientras que el United intentará recomponerse ante su eterno rival en un duelo cargado de historia y tensión.

Eintracht Frankfurt vs Liverpool, jornada 3 de la UEFA Champions League

Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

Los Reds afrontarán un nuevo desafío a domicilio en la UEFA Champions League, esta vez ante un rival que sorprendió con una goleada en su estreno y que se perfila como una de las revelaciones de la fase de grupos. Un partido exigente en el que Liverpool deberá mostrar jerarquía y solidez para no dejar escapar puntos clave.

Brentford vs Liverpool, jornada 9 de la Premier League

Brentford FC v Liverpool FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

El Liverpool visitará al Brentford por la jornada 9 de la Premier League en un duelo que promete ser intenso. Los de Arne Slot llegan como favoritos por su actualidad, pero saben que el Brentford suele complicar a los grandes con su estilo físico y directo. Será una prueba clave para los Reds, que buscarán mantener el ritmo ganador y no dejar escapar puntos en su pelea por la cima del campeonato.

