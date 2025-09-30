El calendario con los cinco próximos partidos del Liverpool tras perder con el Galatasaray

El Liverpool perdió por la mínima en su visita a Turquía para despedirse del invicto en la UEFA Champions League este pasado martes. En liga el panorama no es el mejor, ya que vienen de caer 2-1 con el Crystal Palace y su reinado está amenazado por otros grandes equipos que buscarán la gloria en la Premier League.

De cara a lo que será octubre, el equipo tendrá un apretado calendario con doble competencia en donde deberá demostrar que estar listo para coronarse en todos lo torneos.

Chelsea vs Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Chelsea FC v Liverpool FC - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Este choque promete ser uno de los más atractivos de la fecha: el Liverpool buscará recuperarse tras la caída ante el Palace, mientras que los Blues, recientes campeones del mundo, llegan con la ambición de destronar a los de Anfield.

Liverpool vs Manchester United, jornada 8 de la Premier League

Everton FC v Manchester United FC - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

En uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol inglés, los dirigidos por Slot llegan con la misión de capitalizar la crisis que atraviesan los Diablos Rojos. El Liverpool buscará imponer su estilo y mantener la racha positiva para seguir en lo más alto de la tabla, mientras que el United intentará recomponerse ante su eterno rival en un duelo cargado de historia y tensión.

Eintracht Frankfurt vs Liverpool, jornada 3 de la UEFA Champions League

Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

Los Reds afrontarán un nuevo desafío a domicilio en la UEFA Champions League, esta vez ante un rival que sorprendió con una goleada en su estreno y que se perfila como una de las revelaciones de la fase de grupos. Si bien los alemanes cayeron contra el Atlético Madrid en el Metropolitano, serán un hueso duro de roer.

Brentford vs Liverpool, jornada 9 de la Premier League

Brentford FC v Liverpool FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

El Liverpool visitará al Brentford por la jornada 9 de la Premier League en un duelo que promete ser intenso. Los de Arne Slot llegan como favoritos por su actualidad, pero saben que el Brentford suele complicar a los grandes con su estilo físico y directo. Será una prueba clave para los Reds, que buscarán mantener el ritmo ganador y no dejar escapar puntos en su pelea por la cima del campeonato.

Crystal Palace vs Liverpool, octavos de final de la EFL Cup

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Los de Oliver Glasner supieron ser los verdugos de los del Merseyside en la final de la Community Shield y los vencieron en el primer encuentro por la Premier League, por lo que los de Arne Slot buscarán que la tercera sea la vencida y clasificarse en este importante cruce.

Los próximos 5 partidos del Liverpool