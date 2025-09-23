El calendario con los cinco próximos partidos del Liverpool tras vencer al Southampton por EFL Cup
El Liverpool cumplió el trabajo por Copa de la Liga sin mucho brillo: le ganó 2-1 al Southampton y se clasificó a la cuarta ronda de la competencia, con un gol agónico del francés Hugo Ekitike para sellar el pasaje a la siguiente instancia.
A continuación, les dejamos con el próximo calendario del equipo de Arne Slot tras el partido con el Southampton.
Crystal Palace vs Liverpool, jornada 6 de la Premier League
Estos dos equipos supieron verse las caras en la Community Shield y volverán a protagonizar un apasionante encuentro, esta vez por liga y en la cancha del actual campeón de la FA Cup.
Galatasaray vs Liverpool, jornada 2 de la UEFA Champions League
Tras ganar agónicamente el primer partido, los de Slot tendrán una visita de alto riesgo a Turquía para enfrentarse con uno de los grandes de su país, su excelente plantel y su fervorosa afición.
Chelsea vs Liverpool, jornada 7 de la Premier League
Este será uno de los grandes duelos de la jornada, ya que el Liverpool quiere conservar el trono del fútbol inglés y los Blues, que vienen de ser campeones del mundo, intentarán arrebatarles la corona.
Liverpool vs Manchester United, jornada 8 de la Premier League
En uno de los derbis más históricos del fútbol inglés, los de Slot buscarán profundizar la crisis de los Diablos Rojos y afianzarse en lo más alto de la tabla del campeonato.
Eintracht Frankfurt vs Liverpool, jornada 3 de la UEFA Champions League
Los Reds tendrán la difícil tarea de jugar nuevamente fuera de casa por la UEFA Champions League, esta vez en la cancha de un equipo que supo golear en su debut y se perfila para ser una de las sorpresas de la etapa de liguilla de esta temporada.
Los próximos 5 partidos del Liverpool
Fecha
Rival
Competencia
Sábado 27 de septiembre
Crystal Palace
Premier League
Martes 30 de septiembre
Galatasaray
UEFA Champions League
Sábado 4 de octubre
Chelsea
Premier League
Domingo 19 de octubre
Manchester United
Premier League
Miércoles 22 de octubre
Eintracht Frankfurt
UEFA Champions League
