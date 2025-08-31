El calendario con los cinco próximos partidos del Manchester City

El Manchester City tiene la difícil tarea de revertir la imagen dejada la temporada anterior, cuando no cumplió con las expectativas y quedó lejos en todo torne que compitió. Hoy, todo se puso de cara tras el primer gol de Erling Haaland, pero el Brighton consiguió darle la vuelta al choque en la segunda mitad y acabo llevándose la victoria gracias a tantos de Milner y Gruda



En busca de redimirse, principalmente en la Premier League, a continuación les dejamos el calendario con los próximos cinco partidos del City luego del encuentro ante el Brighton:

Manchester City vs Manchester United, jornada 3 de la Premier League

Manchester City vs Manchester United | Matt McNulty/GettyImages

El plato fuerte de la fecha. El partido que muchos fanáticos esperan. El derbi de Manchester tendrá lugar en septiembre, y promete tener todas las emociones. Con dos caras de las monedas distintas, el City sabe que no se puede permitir tropezar en este partido. El United, por su parte, está en proceso de volver a ser lo que era.

14/09/25: Manchester City vs Manchester United - Premier League (17.30)

Huddersfield Town vs Manchester City, 1/16 de la EFL Cup

El Huddersfield Town afronta un reto mayúsculo al recibir al Manchester City en la tercera ronda de la Carabao Cup. En el Accu Stadium, los terriers intentarán apoyarse en la motivación y el empuje de su afición para plantar cara a uno de los clubes más poderosos del mundo. El City, amplio favorito, podría dar minutos a jóvenes y rotaciones, pero conserva una plantilla de enorme calidad. Será un choque de ilusión frente a supremacía.

Huddersfield Town vs Manchester City - EFL Cup (Por confirmar)

Manchester City vs Napoli, jornada 1 de la Champions League

El Manchester City inicia la competición europea enfrentando al Napoli en el Etihad Stadium por la primera jornada de la Champions League 2025/26. El Napoli, buscará dar la sorpresa con su fútbol vertical y aprovechar cualquier descuido defensivo del campeón. Será un duelo de estilos contrastados: posesión y control inglés contra intensidad y pegada italiana

18/09/2025: Manchester City vs Napoli - Premier League (16:00)

Arsenal vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Arsenal FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Los partidos difíciles no terminan para el City. Será un arranque complicado de la temporada porque en la fecha cuatro deberá visitar a un Arsenal que se quedó detrás del Liverpool en la lucha por el campeonato. Reforzado para ganar la temporada, los de Mikel Arteta no dudarán en tirar en cancha todo su arsenal ofensivo para poder quedarse con los tres puntos.

21/09/25: Arsenal vs Manchester City - Premier League (17.30)

Manchester City vs Burnley, jornada 5 de la Premier League

Entrando en la etapa final de este calendario, el City recibirá a un Burnely que su lucha será por no descender. Recién ascendido, uno de sus grandes fuertes es la defensa por lo que intentarán complicarle las cosas a Pep Guardiola.

27/09/2025: Manchester City vs Burnley - Premier League (16.00)

