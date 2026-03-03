El calendario con los próximos 5 encuentros del Atlético de Madrid tras eliminar al Barcelona en la Copa del Rey

El calendario no da respiro para el equipo de Diego Simeone. Luego de la semifinal de Copa del Rey frente al FC Barcelona, el Atlético de Madrid entra en un tramo determinante, con duelos que combinan aspiraciones locales y el sueño europeo. En apenas dos semanas, el conjunto rojiblanco pondrá en juego puntos vitales en LaLiga y su continuidad en la UEFA Champions League.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad, jornada 27 de LaLiga

El Metropolitano recibirá un cruce de alto voltaje ante la Real Sociedad, uno de los equipos más competitivos del campeonato. El conjunto de San Sebastián ha sabido complicar históricamente a los de Simeone con su propuesta dinámica y presión alta. Además, ambos llegan con la exigencia de no ceder terreno en la pelea por puestos europeos.

En los últimos enfrentamientos ligueros, los partidos han sido cerrados y definidos por detalles, una constante cuando se cruzan dos equipos intensos y ordenados tácticamente.

7/3/26: Atlético de Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - (12:30 EEUU, 11:30 MX, 18:30 ESP)

Atlético de Madrid vs Tottenham, ida de octavos de final de la UEFA Champions League

La ida de los octavos de final de la UEFA Champions League tendrá como escenario el Metropolitano. El rival será el Tottenham Hotspur, un equipo con tradición europea y futbolistas desequilibrantes.

El Atlético llega fortalecido tras superar la fase previa, mientras que el conjunto inglés busca recuperar protagonismo continental. No será el primer cruce entre españoles e ingleses en instancias decisivas, y el historial reciente demuestra que el Atleti suele hacerse fuerte en casa cuando se trata de eliminatorias europeas.

10/3/26: Atlético de Madrid vs Tottenham - UEFA Champions League - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Atlético de Madrid vs Getafe, jornada 28 de LaLiga

Tres días después, el calendario ofrece un duelo madrileño frente al Getafe CF. Más allá de la diferencia en la tabla, los enfrentamientos entre ambos suelen ser ásperos y de mucha fricción.

El equipo azulón, necesitado de puntos para escapar de la zona baja, representa un rival incómodo. Bajo la conducción de técnicos que priorizan el orden defensivo, Getafe ha sabido neutralizar a rivales superiores. Para el Atlético será clave gestionar energías en medio de la exigencia europea.

14/3/26: Atlético de Madrid vs Getafe - LaLiga - (10:15 EEUU, 09:15 MX, 16:15 ESP)

Tottenham vs Atlético de Madrid, vuelta de octavos de la UEFA Champions League

La serie se definirá en Londres, en el moderno Tottenham Hotspur Stadium. En este tipo de escenarios, la experiencia internacional del Atlético puede ser un factor diferencial.

Las eliminatorias europeas del conjunto rojiblanco en la última década muestran un equipo que compite hasta el último minuto. Un resultado positivo en la ida será determinante para afrontar con margen la vuelta ante un rival que suele crecer como local.

18/3/26: Tottenham vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Como cierre de este exigente tramo, el Atlético visitará al Real Madrid en una nueva edición del derbi madrileño. Más que tres puntos: orgullo, historia y presión competitiva.

En los últimos años, el clásico capitalino ha entregado duelos vibrantes tanto en liga como en competiciones europeas. Para el equipo de Simeone, salir fortalecido de este calendario puede significar consolidarse en la pelea por el título y reforzar su candidatura continental.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga - (15:00 EEUU, 14:00 MX, 21:00 ESP)

