El Real Madrid visitó a Osasuna en El Sadar este sábado 21 de febrero y se topó con un rival combativo que hizo valer su localía. El conjunto de Pamplona se impuso por 2-1 gracias a los goles de Ante Budimir y Raúl García del Haro.

Con este resultado, el equipo merengue se quedó con 60 puntos y pone en riesgo el liderato de LaLiga, ya que podría ceder la cima si el Barcelona vence este domingo al Levante.

El calendario no da respiro para el Real Madrid. Luego de su compromiso ante el Osasuna, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa entra en una secuencia exigente que combina noches europeas de máxima tensión y jornadas clave en la pelea por LaLiga. Más que el brillo individual, será determinante la gestión del desgaste en un plantel que aspira a todo.

Real Madrid vs Benfica, playoff de vuelta de la UEFA Champions League

El primer gran desafío llegará el 25 de febrero, cuando el Madrid reciba al Benfica en el Santiago Bernabéu por la vuelta del playoff de la UEFA Champions League. En casa, donde el peso de la historia suele inclinar la balanza, los blancos buscarán encaminar la serie y mantener intacto el sueño continental.

La Champions es el territorio donde el club se siente más cómodo. Con la ambición de sumar su 16ª corona europea, cualquier detalle puede definir el rumbo de la temporada. El ambiente del Bernabéu promete ser un factor determinante en una eliminatoria que no admite errores.

25/02/26: Real Madrid vs Benfica - UEFA Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

Sin tiempo para celebraciones o lamentos, el 2 de marzo el Madrid volverá a enfocarse en LaLiga ante el Getafe CF. El conjunto azulón pelea por la permanencia y suele plantear partidos cerrados, de mucha fricción y escasas ventajas. En este tipo de encuentros, la paciencia y la eficacia frente al arco rival suelen marcar la diferencia.

El campeonato doméstico se perfila ajustado y cada punto puede resultar decisivo. Dejar escapar unidades en casa sería un lujo que el Madrid no puede permitirse.

2/3/26: Real Madrid vs Getafe - jornada 26 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Celta de Vigo vs Real Madrid, jornada 27 de LaLiga

El 7 de marzo tocará viajar a Vigo para medirse con el Celta de Vigo. En Balaídos, el equipo gallego ya demostró que puede complicar: lo derrotó 2-0 en diciembre y se mantiene en la pelea por puestos europeos. El contexto anticipa un duelo intenso, con un rival dinámico y motivado por la posibilidad de meterse en competiciones continentales.

7/3/26: Celta de Vigo vs Real Madrid - jornada 27 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Elche C.F, jornada 28 de LaLiga

El 14 de marzo, el Madrid recibirá al Elche CF. En la previa parece el compromiso más accesible del tramo, pero el desgaste acumulado podría convertirlo en un encuentro trampa si la rotación no es la adecuada.

14/3/26: Real Madrid vs Elche - jornada 28 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

📌 ¡El Real Madrid - Elche se jugará el sábado, 14 de marzo, a las 21:00 CET! pic.twitter.com/hp0oTb4Ulq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 19, 2026

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

La secuencia culminará con el derbi ante el Atlético de Madrid, un choque que siempre trasciende la tabla. En apenas tres semanas, el conjunto blanco deberá sostener el ritmo en dos frentes. La profundidad del plantel, la administración de minutos y la contundencia en las áreas serán claves para atravesar un calendario que no concede margen de error.



22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - jornada 29 de LaLiga - (Horario por confirmar)

Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid