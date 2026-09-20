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Sports Illustrated

El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras caer 1-0 ante Monterrey

La escuadra celeste suma dos derrotas al hilo
Jaime Garza|
FBL-MEX-MONTERREY-CRUZ AZUL
FBL-MEX-MONTERREY-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó al Club de Fútbol Monterrey en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2026. Con un solitario gol del canterano rayado César Garza, el conjunto local se quedó con los tres puntos.

A continuación, los dejamos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10

Gonzalo Piovi, Joao Dias
Cruz Azul vs Toluca | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 26 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Banorte
  • Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

La Máquina Celeste será local ante un rival poderoso como los Diablos Rojos que querrán venganza de su pasado enfrentamiento en el Campeón de Campeones en donde cayeron frente a los celestes.

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 11

Carlos Rodríguez, Jordan Carillo
Pumas UNAM vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 11 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Se repite la final del pasado certamen en donde el conjunto celeste se proclamó campeón del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria y seguramente será un partido muy emocionante en donde se dejarán todo en la cancha por el triunfo.

Cruz Azul vs Juárez- Liga MX, Jornada 12

Ian Torres
FC Juarez v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 17 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Banorte
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante marcador de 4-3 en favor de los cementeros.

Pachuca vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 13

Jorge Berlanga
Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de octubre
  • Lugar: Hidalgo
  • Estadio: Hidalgo
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor del conjunto hidalguense.

Querétaro vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 10

Carlo Garcia
Atlas v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 25 de octubre
  • Lugar: Querétaro
  • Estadio: La Corregidora
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frío empate a un gol.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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