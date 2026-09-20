El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras caer 1-0 ante Monterrey

La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó al Club de Fútbol Monterrey en el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2026. Con un solitario gol del canterano rayado César Garza, el conjunto local se quedó con los tres puntos.

A continuación, los dejamos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10

Cruz Azul vs Toluca | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

La Máquina Celeste será local ante un rival poderoso como los Diablos Rojos que querrán venganza de su pasado enfrentamiento en el Campeón de Campeones en donde cayeron frente a los celestes.

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 11

Pumas UNAM vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Se repite la final del pasado certamen en donde el conjunto celeste se proclamó campeón del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria y seguramente será un partido muy emocionante en donde se dejarán todo en la cancha por el triunfo.

Cruz Azul vs Juárez- Liga MX, Jornada 12

FC Juarez v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante marcador de 4-3 en favor de los cementeros.

Pachuca vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 13

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor del conjunto hidalguense.

Querétaro vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 10

Atlas v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frío empate a un gol.

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