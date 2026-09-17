El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras perder el Campeones CUP ante el Inter Miami
La Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó al Inter Miami por el Campeones CUP, y el resultado final fue de 2-0, en favor de la escuadra de la MLS. Lionel Messi marcó y asistió, convirtiéndose automáticamente en la figura del encuentro.
A continuación, los dejamos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Joel Huiqui.
Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 9
- ¿Cuándo?: 19 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
Llegó la mitad del certamen y este encuentro es uno de los más esperados para ambos clubes, es uno de los más importantes siendo dos de los equipos más poderosos del campeonato y será muy importante, pues ambos no pasan por el mejor momento a nivel local este semestre.
Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10
- ¿Cuándo?: 26 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Banorte
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)
La Máquina Celeste será local ante un rival poderoso como los Diablos Rojos que querrán venganza de su pasado enfrentamiento en el Campeón de Campeones en donde cayeron frente a los celestes.
Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 11
- ¿Cuándo?: 11 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
Se repite la final del pasado certamen en donde el conjunto celeste se proclamó campeón del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria y seguramente será un partido muy emocionante en donde se dejarán todo en la cancha por el triunfo.
Cruz Azul vs Juárez- Liga MX, Jornada 12
- ¿Cuándo?: 17 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Banorte
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante marcador de 4-3 en favor de los cementeros.
Pachuca vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 13
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Hidalgo
- Estadio: Hidalgo
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor del conjunto hidalguense.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.