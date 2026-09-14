El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras quitarle el invicto al América en Liga MX

El pasado sabádo 12 de septiembre del 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó al Club América, para una edición más del Clásico Joven. En esta ocasión, el duelo se llevó a cabo en la cancha del estadio Banorte.

Con goles de Erik Lira, José Paradela, Jesús Orozco y Gabriel: el 'Toro' Fernández, los actuales campeones del fútbol mexicano vencieron 4-3 al América, quienes se acercaron peligrosamente al marcador en los minutos finales, mas ya no les alcanzó el tiempo para empatar.

A continuación, los dejamos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Inter Miami vs Cruz Azul - Campeones Cup

Inter Miami vs Cruz Azul | Mike Ehrmann/GettyImages

¿Cuándo?: 16 de septiembre

Lugar: Miami, Florida

Estadio: Nu Stadium

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México)

Una vez más se vienen a enfrentar, hace tres años se toparon en la Leagues Cup 2023 y ahora en la final del Campeones Cup entre el Campeón de la MLS 2025 y el Campeón de Campeones del fútbol mexicano en el pasado ciclo futbolístico.

Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 9

Monterrey vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Llegó la mitad del certamen y este encuentro es uno de los más esperados para ambos clubes, es uno de los más importantes siendo dos de los equipos más poderosos del campeonato y será muy importante, pues ambos no pasan por el mejor momento a nivel local este semestre.

Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10

Cruz Azul vs Toluca | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

La Máquina Celeste será local ante un rival poderoso como los Diablos Rojos que querrán venganza de su pasado enfrentamiento en el Campeón de Campeones en donde cayeron frente a los celestes.

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 11

Pumas UNAM vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Se repite la final del pasado certamen en donde el conjunto celeste se proclamó campeón del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria y seguramente será un partido muy emocionante en donde se dejarán todo en la cancha por el triunfo.

Cruz Azul vs Juárez- Liga MX, Jornada 12

FC Juarez v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante marcador de 4-3 en favor de los cementeros.

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