El calendario con los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 1-0 al Santos Laguna

Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitó la Comarca Lagunera para medirse al Club Santos Laguna en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el objetivo de recuperar terreno en el certamen y dejar en el abismo al cuadro verdiblanco.

Con un gol de José Paradela al minuto 89, la Máquina Celeste de la Cruz Azul venció 1-0 al Santos Laguna, subiendo así al sexto lugar de la tabla general con 12 unidades.

A continuación, los dejamos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Cruz Azul vs América - Liga MX, Jornada 8

Cruz Azul vs América | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 12 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La Máquina Celeste quiere volver a los primeros planos e ir por el bicampeonato, pero no tuvieron el mejor inicio de torneo y quieren reponerse para llegar a la Liguilla para buscar otro campeonato.

Inter Miami vs Cruz Azul - Campeones Cup

Inter Miami vs Cruz Azul | Mike Ehrmann/GettyImages

¿Cuándo?: 16 de septiembre

Lugar: Miami, Florida

Estadio: Nu Stadium

Hora: Por definirse

Una vez más se vienen a enfrentar, hace tres años se toparon en la Leagues Cup 2023 y ahora en la final del Campeones Cup entre el Campeón de la MLS 2025 y el Campeón de Campeones del fútbol mexicano en el pasado ciclo futbolístico.

Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 9

Monterrey vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Llegó la mitad del certamen y este encuentro es uno de los más esperados para ambos clubes, es uno de los más importantes siendo dos de los equipos más poderosos del campeonato y será muy importante, pues ambos no pasan por el mejor momento a nivel local este semestre.

Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10

Cruz Azul vs Toluca | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

La Máquina Celeste será local ante un rival poderoso como los Diablos Rojos que querrán venganza de su pasado enfrentamiento en el Campeón de Campeones en donde cayeron frente a los celestes.

Pumas UNAM vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 11

Pumas UNAM vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Se repite la final del pasado certamen en donde el conjunto celeste se proclamó campeón del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria y seguramente será un partido muy emocionante en donde se dejarán todo en la cancha por el triunfo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX