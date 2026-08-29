El calendario con los próximos 5 partidos del Cruz Azul tras vencer 3-1 al Necaxa

La noche del viernes 21 de agosto del 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó al equipo del Necaxa, para el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta, el conjunto celeste venció 3-1 al conjunto del Necaxa, que descontó por conducto de Miguel Emilio cuando ya el encuentro estaba prácticamente resuelto para los actuales campeones.

Ahora, los dirigidos por Joel Huiqui deberán concentrarse de lleno en sus siguientes partidos, para así volver a la parte alta de la tabla y recuperar el protagonismo perdido.

Los dejamos con el calendario de los próximos cinco partidos del conjunto cementero.

Cruz Azul vs Santos Laguna- Liga MX, Jornada 7

Cruz Azul vs Santos Laguna | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 6 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)

El cuadro cementero se mide a uno de los peores equipos del fútbol mexicano en los últimos años, puede ser un cheque al portador, pero no se pueden confiar.

Cruz Azul vs América- Liga MX, Jornada 8

Cruz Azul vs América | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 14:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México)

El Clásico Joven tendrá una edición más y un partido que podría definir el rumbo de ambos clubes en el certamen. Se espera muy reñido en casa de los celestes.

Inter Miami vs Cruz Azul - Campeones Cup

Inter Miami vs Cruz Azul | Mike Ehrmann/GettyImages

¿Cuándo?: 16 de septiembre

Lugar: Miami, Florida

Estadio: Nu Stadium

Hora: por definir

La primera vez que ambos se enfrentaron fue en el partido de debut de Lionel Messi con Inter Miami en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2023. Será un partido muy interesante tres años más tarde con Leo y más figuras del cuadro de las Garzas.

Monterrey vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 9

Monterrey v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de septiembre

Lugar: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en un partido de Liga MX, fue en el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto cementero.

Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10

Toluca v Austin FC - Leagues Cup Quarter Final | Omar Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte (Azteca)

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente al campeón de campeones, y los dirigidos por el estratega mexicano Joel Huiqui se llevaron el resultado por un contundente marcador de 3-1.

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