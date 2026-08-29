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Sports Illustrated

El calendario con los próximos 5 partidos del Cruz Azul tras vencer 3-1 al Necaxa

Los cementeros ponen punto final a una mala racha de tres duelos sin ganar en Liga MX
Jaime Garza|
Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX
Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La noche del viernes 21 de agosto del 2026, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó al equipo del Necaxa, para el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta, el conjunto celeste venció 3-1 al conjunto del Necaxa, que descontó por conducto de Miguel Emilio cuando ya el encuentro estaba prácticamente resuelto para los actuales campeones.

Ahora, los dirigidos por Joel Huiqui deberán concentrarse de lleno en sus siguientes partidos, para así volver a la parte alta de la tabla y recuperar el protagonismo perdido.

Los dejamos con el calendario de los próximos cinco partidos del conjunto cementero.

Cruz Azul vs Santos Laguna- Liga MX, Jornada 7

Erik Lira, Bruno Barticciotto
Cruz Azul vs Santos Laguna | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 6 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)

El cuadro cementero se mide a uno de los peores equipos del fútbol mexicano en los últimos años, puede ser un cheque al portador, pero no se pueden confiar.

Cruz Azul vs América- Liga MX, Jornada 8

Sebastian Caceres, Gabriel Fernandez
Cruz Azul vs América | Agustin Cuevas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 11 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 14:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México)

El Clásico Joven tendrá una edición más y un partido que podría definir el rumbo de ambos clubes en el certamen. Se espera muy reñido en casa de los celestes.

Inter Miami vs Cruz Azul - Campeones Cup

Lionel Messi, Ignacio Rivero
Inter Miami vs Cruz Azul | Mike Ehrmann/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 16 de septiembre
  • Lugar: Miami, Florida
  • Estadio: Nu Stadium
  • Hora: por definir

La primera vez que ambos se enfrentaron fue en el partido de debut de Lionel Messi con Inter Miami en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2023. Será un partido muy interesante tres años más tarde con Leo y más figuras del cuadro de las Garzas.

Monterrey vs Cruz Azul- Liga MX, Jornada 9

Hugo Cuypers
Monterrey v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 19 de septiembre
  • Lugar: Guadalupe, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en un partido de Liga MX, fue en el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto cementero.

Cruz Azul vs Toluca - Liga MX, Jornada 10

Helio Junio Nunes De Castro, Jesús Ricardo Angulo Uriarte
Toluca v Austin FC - Leagues Cup Quarter Final | Omar Vega/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 26 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Banorte (Azteca)
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente al campeón de campeones, y los dirigidos por el estratega mexicano Joel Huiqui se llevaron el resultado por un contundente marcador de 3-1.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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