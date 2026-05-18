El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras el triunfo 2-0 frente al Portland Timbers

El Inter Miami CF disputó su penúltimo juego de la temporada regular de la Major League Soccer previo al parón de las actividad por la celebración de la Copa del Mundo 2026, serán dos meses sin actividad oficial, por lo que el conjunto de Florida regresa a las acciones hasta finales de julio.

El cuadro rosado finalmente consiguió ganar en su nueva casa, el Nu Stadium, sede en donde no lograban sumar de a tres unidades, pero por fin lograron un triunfo en la victoria 2-0 ante el Portland Timbers en la Jornada 14 con goles de Lionel Messi y Germán Berterame.

A continuación, los dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guillermo Hoyos.

Three points at Nu Stadium 💗🖤 pic.twitter.com/sCPH9LoIlh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 18, 2026

Inter Miami vs Philadelphia Union - Major League Soccer, Jornada 15

Inter Miami vs Philadelphia Union | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de mayo

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este será el último partido del conjunto de las Garzas antes de la Copa del Mundo 2026 y tendrá que esperar dos meses para que las actividades se reanuden en el campeonato norteamericano y sería buena oportunidad para mantenerse como líder de la Conferencia Este.

Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer, Jornada 16

Inter Miami vs Chicago Fire | CHANDAN KHANNA/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de julio

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

El cuadro de Florida regresará a casa después de dos meses de parón después de la Copa del Mundo 2026. Será un reinicio donde muchos jugadores representaron a sus países y otros se mantuvieron solamente entrenando.

Montréal vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 17

Montréal vs Inter Miami | Minas Panagiotakis/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de julio

Lugar: Montréal, Canadá

Estadio: Saputo

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

El conjunto rosado regresa a Canadá después de varias semanas, pero ahora para medirse al Montréal, luego de que tres fechas atrás venció 2-4 al Toronto FC.

Inter Miami vs Columbus Crew - Major League Soccer, Jornada 18

Inter Miami CF v Columbus Crew | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 1 de agosto

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)

Para comenzar el mes de agosto el cuadro rosado recibirá a un buen equipo, el Columbus Crew siempre suele ser un rival duro de roer y seguramente será un equipo que vendrá a querer meter en problemas a los locales.

Inter Miami vs Atlético de San Luis - Leagues Cup, Jornada 1

Inter Miami vs Atlético de San Luis | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de agosto

Lugar: Miami, Florida

Estadio: NU Stadium

Hora: Por definirse

Será la presentación de ambos equipos en una nueva edición de la Leagues Cup 2026, el cuadro norteamericano recibirá al cuadro potosino en su búsqueda de avanzar de la fase de grupos.

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