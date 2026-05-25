El calendario con los próximos 5 partidos del Inter Miami tras el triunfo 6-4 ante el Philadelphia Union
El Inter Miami CF disputó su último juego de la temporada regular de la Major League Soccer previo a la detención de las acciones por la realización de la Copa del Mundo 2026, serán casi dos meses sin actividad oficial en general, pero en lo particular, el conjunto de Florida regresa a las acciones hasta el 22 de julio.
El cuadro local ganó 6-4 con un hat-trick de Luis Suárez, doblete de Germán Berterame y uno más de Rodrigo De Paul, por el Philadelphia descontó Milan Iloski con hat-trick y uno más de Bruno Damiani.
Por lo tanto, los dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto del Miami Freedom Park.
Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer, Jornada 16
- ¿Cuándo?: 22 de julio
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Nu Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
El cuadro de Florida regresará a casa después de dos meses sin actividad tras la Copa del Mundo 2026. Será una reanudación de las acciones luego de que muchos jugadores representaron a sus naciones y permanecieran únicamente entrenando.
Montréal vs Inter Miami - Major League Soccer, Jornada 17
- ¿Cuándo?: 25 de julio
- Lugar: Montréal, Canadá
- Estadio: Saputo
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
El conjunto rosado volverá a Canadá después de varias semanas y será su primera visita tras el 9 de mayo, irán a Montréal, luego de que hace tres fechas atrás vencieran a domicilio 2-4 al Toronto FC.
Inter Miami vs Columbus Crew - Major League Soccer, Jornada 18
- ¿Cuándo?: 1 de agosto
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Nu Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
Para comenzar el mes de agosto el cuadro rosado recibirá a uno de las mejores franquicias de la Conferencia Este, The Crew siempre suele ser un rival duro de roer y seguramente será un equipo que vendrá a querer meter en problemas a los locales con todo y que su inicio de temporada no ha sido la mejor.
Inter Miami vs Atlético de San Luis - Leagues Cup, Jornada 1
- ¿Cuándo?: 5 de agosto
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Nu Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 00:30 horas (España)
Nuevamente se detendrá la actividad para algunos de los clubes norteamericanos en el campeonato doméstico por su participación en el torneo binacional. Será la presentación de ambos equipos en una nueva edición de la Leagues Cup 2026, el cuadro estadounidense recibirá al cuadro potosino en su búsqueda de avanzar de la fase de grupos.
Inter Miami vs Monterrey - Leagues Cup, Jornada 1
- ¿Cuándo?: 8 de agosto
- Lugar: Miami, Florida
- Estadio: Nu Stadium
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
El conjunto rosado se volverá a enfrentar al cuadro mexicano, el equipo de la MLS ya se ha medido varias veces al cuadro de la Sultana del Norte y en esta edición de Leagues Cup se volverán a topar en la fase de grupos.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.