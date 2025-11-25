Más allá de la derrota del Manchester City por 2-1 ante el Newcastle United en la jornada 12 de la Premier League, el conjunto Citizen enfrentó al Bayern Leverkusen por Champions League. Sin embargo, cayó con marcador de 2-0, aunque justificado en que se jugó con cuadro alterno.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League, nada menos que ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu.

Manchester City vs Leeds, jornada 13 de la Premier League

Luego de enfrentarse con los alemanes por UCL, los dirigidos por Pep Guardiola jugarán en casa ante el recién ascendido Leeds en la continuidad de la Premier League, donde intentan ser protagonistas tras una temporada sin títulos.

29/11/25: Manchester City vs Leeds - Premier League - 10:00 (costa este de USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Fulham vs Manchester City, jornada 14 de la Premier League

El City ya no tiene ningún margen de error en la Premier League si quieren ganarla, y la visita a Craven Cottage aparece como una de las de alto riesgo en el futuro cercano.

02/12/25: Fulham vs Manchester City - Premier League - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Manchester City vs Sunderland, jornada 15 de la Premier League

Los Cityzens tendrán un encuentro sorprendentemente crucial contra el Sunderland, ya que estos, a pesar de ser recién ascendidos, están siendo una de las sorpresas de la temporada.

06/12/25: Manchester City vs Sunderland - Premier League - 07:00 (costa este de USA), 06:00 (MEX), 13:00 (ESP)

Real Madrid vs Manchester City, jornada 6 de la UEFA Champions League

El Bernabéu será testigo de uno de los grandísimos partidos de la jornada 6 de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, con los dirigidos por Pep Guardiola visitando al mítico Real Madrid.

10/12/25: Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League - (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Crystal Palace vs Manchester City, jornada 16 de la Premier League

14/12/25: Crystal Palace vs Manchester City - Premier League - 09:00 (costa este de USA), 08:00 (MEX), 15:00 (ESP)

Los próximos cinco encuentros del Manchester City