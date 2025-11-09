El Manchester City derrotó al Liverpool por marcador de 3-0 en partido de la jornada 11 de la Premier League. Los Citizens se impusieron con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku. Con este resultado, llegaron a 22 puntos y se ubicaron al segundo lugar de la tabla.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Newcastle vs Manchester City, jornada 12 de la Premier League

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Michael Regan/GettyImages

Tras el último parón internacional del año, los Ciudadanos visitarán el St. James Park para enfrentarse al Newcastle, que viene de perder a su gran figura pero sigue siendo un rival de extrema complejidad para los clubes ingleses.

22/11/25: Newcastle vs Manchester City - Premier League (12:30 USA, 11:30 MEX,18:30 ESP)

Manchester City vs Bayer Leverkusen, jornada 5 de la Premier League

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURG | INA FASSBENDER/GettyImages

El Leverkusen necesita levantarse tras un arranque complicado en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, y aunque el encuentro en el Etihad parezca el más duro de dicha fase, nada les impide soñar con dar un batacazo contra el City, que ha sufrido golpes duros en esta temporada.

25/11/25: Manchester City vs Bayer Leverkusen - UEFA Champions League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Leeds, jornada 13 de la Premier League

Leeds United v West Ham United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Luego de enfrentarse con los alemanes por UCL, los dirigidos por Pep Guardiola jugarán en casa ante el recién ascendido Leeds en la continuidad de la Premier League, donde intentan ser protagonistas tras una temporada sin títulos.

29/11/25: Manchester City vs Leeds - Premier League - 10:00 (costa este de USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Fulham vs Manchester City, jornada 14 de la Premier League

Aerial Views of Craven Cottage | Michael Regan/GettyImages

El City ya no tiene ningún margen de error en la Premier League si quieren ganarla, y la visita a Craven Cottage aparece como una de las de alto riesgo en el futuro cercano.

02/12/25: Fulham vs Manchester City - Premier League - 14:30 (costa este de USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Manchester City vs Sunderland, jornada 15 de la Premier League

Sunderland v Arsenal - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

Los Cityzens tendrán un encuentro sorprendentemente crucial contra el Sunderland, ya que estos, a pesar de ser recién ascendidos, están siendo una de las sorpresas de la temporada.

06/12/25: Manchester City vs Sunderland - Premier League - 07:00 (costa este de USA), 06:00 (MEX), 13:00 (ESP)

