El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras ganarle 2-0 al Newcastle

El Manchester City derrotó 2-0 al Newcastle en lo que fue un partido sumamente apretado y donde hasta la segunda mitad los dirigidos por Pep Guardiola lograron sacar ventaja.

Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán mantener la buena forma en los próximos encuentros, en donde se enfrentarán a rivales de mayor envergadura, en los que estará en juego más que solo una victoria.

Manchester United vs Manchester City, jornada 22 de la Premier League

Manchester United Press Conference | Ash Donelon/GettyImages

Sin apenas margen para respirar, el City afrontará el derbi de Mánchester en Old Trafford. Un partido que trasciende la clasificación y que siempre exige máxima concentración. En la jornada 22 de la Premier League, los de Guardiola se juegan puntos fundamentales en la carrera por el título, ante un United que suele crecerse en este tipo de escenarios, independientemente de su momento liguero.

17/01/26: Manchester United vs Manchester City - Premier League - ESP:13:30; MEX: 6:00; USA: 7:00

Bodo/Glimt vs Manchester City, jornada 7 de la UEFA Champions League

Borussia Dortmund v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

El calendario europeo lleva al City hasta Noruega para medirse al Bodo/Glimt en la fase de liga de la Champions League. Un desplazamiento incómodo, tanto por la climatología como por el estilo valiente del conjunto noruego. Aunque el City parte como favorito, será un encuentro que exigirá seriedad y adaptación, en un contexto donde sumar puntos europeos es clave para asegurar una buena posición en la competición.

20/01/26: Bodo/Glimt vs Manchester City - UEFA Champions League - ESP: 18:45, MEX: 11:45, USA: 12:45

Manchester City vs Wolves, jornada 23 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Shrewsbury Town - Emirates FA Cup - Third Round - Molineux Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

De vuelta al Etihad, el Manchester City recibirá al Wolverhampton en la jornada 23 de la Premier League. Un partido que, sobre el papel, parece propicio, pero que llega encajado entre compromisos de alta exigencia. Los Wolves son un rival incómodo, capaz de cerrar espacios y castigar al contraataque, por lo que el City necesitará imponer su ritmo y evitar cualquier sorpresa.

24/01/26: Manchester City vs. Wolves - Premier League - ESP: 16:00, MEX: 09:00, USA: 10:00

Manchester City vs Galatasaray, jornada 8 de la UEFA Champions League

Galatasaray v Trabzonspor - Turkish Super Cup semifinal | Anadolu/GettyImages

El exigente ciclo se cerrará con un duelo europeo de gran ambiente ante el Galatasaray, también correspondiente a la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco visitará el Etihad con la intención de competir y aprovechar cualquier concesión. Para el City, será una oportunidad de reafirmar su candidatura europea ante su afición y cerrar este tramo del calendario con sensaciones positivas.

28/01/26: Manchester City vs Galatasaray - Champions League - ESP: 21:00, MEX: 13:00, USA: 14:00

Tottenham vs Manchester City, jornada 24 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El sueño de arrebatarle la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta continuará en Londres, donde tendrán la difícil tarea de enfrentarse al Tottenham de Thomas Frank en condición de visitante.

01/02/26: Tottenham vs Manchester City - Premier League - ESP: 13:30, MEX: 6:00, USA: 7:00

Próximos 5 encuentros del Manchester City