El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras golear 10-1 al Exeter City en la FA Cup

El Manchester City le propinó una goleada de escándalo al Exeter City, por un humillante marcador de 10-1, en donde su fichaje estrella: Antoine Semenyo, participó con gol y asistencia, siendo el primer jugador, desde Sergio Agüero, en lograr esto en su primer partido disputado con los citiziends.

Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán aprovechar el momento anímico en los próximos encuentros, en donde se enfrentarán a rivales de mayor envergadura, en los que estará en juego más que solo una victoria.

Newcastle vs Manchester City - ida de semifinales de EFL Cup

Newcastle United v Leeds United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

El primer gran reto llegará en St. James’ Park, en la ida de las semifinales de la EFL Cup. El Newcastle, arropado por su público, buscará golpear primero en una eliminatoria que se prevé intensa y muy física. Para el City, será clave salir con vida de un estadio siempre complicado, gestionando esfuerzos sin renunciar a un buen resultado que deje la eliminatoria bien encarrilada para la vuelta.

13/01/26 - EFL Cup

Manchester United vs Manchester City - jornada 22 Premier League

Manchester United Press Conference | Ash Donelon/GettyImages

Sin apenas margen para respirar, el City afrontará el derbi de Mánchester en Old Trafford. Un partido que trasciende la clasificación y que siempre exige máxima concentración. En la jornada 22 de la Premier League, los de Guardiola se juegan puntos fundamentales en la carrera por el título, ante un United que suele crecerse en este tipo de escenarios, independientemente de su momento liguero.

17/01/26 - Premier League

Glimt vs Manchester City - Fase de liga Champions League

Borussia Dortmund v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

El calendario europeo lleva al City hasta Noruega para medirse al Bodo/Glimt en la fase de liga de la Champions League. Un desplazamiento incómodo, tanto por la climatología como por el estilo valiente del conjunto noruego. Aunque el City parte como favorito, será un encuentro que exigirá seriedad y adaptación, en un contexto donde sumar puntos europeos es clave para asegurar una buena posición en la competición.

20/01/26 - Champions League

Manchester City vs Wolves- jornada 23 Premier League

Wolverhampton Wanderers v Shrewsbury Town - Emirates FA Cup - Third Round - Molineux Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

De vuelta al Etihad, el Manchester City recibirá al Wolverhampton en la jornada 23 de la Premier League. Un partido que, sobre el papel, parece propicio, pero que llega encajado entre compromisos de alta exigencia. Los Wolves son un rival incómodo, capaz de cerrar espacios y castigar al contraataque, por lo que el City necesitará imponer su ritmo y evitar cualquier sorpresa.

24/01/26 - Premier League

Manchester City vs Galatasaray- Fase de la liga Champions League

Galatasaray v Trabzonspor - Turkish Super Cup semifinal | Anadolu/GettyImages

El exigente ciclo se cerrará con un duelo europeo de gran ambiente ante el Galatasaray, también correspondiente a la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco visitará el Etihad con la intención de competir y aprovechar cualquier concesión. Para el City, será una oportunidad de reafirmar su candidatura europea ante su afición y cerrar este tramo del calendario con sensaciones positivas.

28/01/26 - Champions League

Próximos 5 encuentros del Manchester City

Rival Fecha Horario Competición Canal de TV Newcastle 13 enero ESP: 21:00; MEX:10:00; USA: 11:00 EFL Cup DAZN Manchester United 17 enero ESP:13:30; MEX: 2:00; USA: 3:00 Premier League DAZN Glimt 20 enero ESP: 18:45; MEX: 7:00; USA: 8:00 Champions League Movistar+ Wolves 24 enero ESP: 16:00; MEX: 9:00; USA: 10:00 Premier League DAZN Galatasaray 28 enero ESP:21:00; MEX: 10:00; USA: 11:00 Champions League Movistar+

