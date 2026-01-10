El calendario con los próximos 5 partidos del Manchester City tras golear 10-1 al Exeter City en la FA Cup
El Manchester City le propinó una goleada de escándalo al Exeter City, por un humillante marcador de 10-1, en donde su fichaje estrella: Antoine Semenyo, participó con gol y asistencia, siendo el primer jugador, desde Sergio Agüero, en lograr esto en su primer partido disputado con los citiziends.
Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán aprovechar el momento anímico en los próximos encuentros, en donde se enfrentarán a rivales de mayor envergadura, en los que estará en juego más que solo una victoria.
Newcastle vs Manchester City - ida de semifinales de EFL Cup
El primer gran reto llegará en St. James’ Park, en la ida de las semifinales de la EFL Cup. El Newcastle, arropado por su público, buscará golpear primero en una eliminatoria que se prevé intensa y muy física. Para el City, será clave salir con vida de un estadio siempre complicado, gestionando esfuerzos sin renunciar a un buen resultado que deje la eliminatoria bien encarrilada para la vuelta.
- 13/01/26 - EFL Cup
Manchester United vs Manchester City - jornada 22 Premier League
Sin apenas margen para respirar, el City afrontará el derbi de Mánchester en Old Trafford. Un partido que trasciende la clasificación y que siempre exige máxima concentración. En la jornada 22 de la Premier League, los de Guardiola se juegan puntos fundamentales en la carrera por el título, ante un United que suele crecerse en este tipo de escenarios, independientemente de su momento liguero.
- 17/01/26 - Premier League
Glimt vs Manchester City - Fase de liga Champions League
El calendario europeo lleva al City hasta Noruega para medirse al Bodo/Glimt en la fase de liga de la Champions League. Un desplazamiento incómodo, tanto por la climatología como por el estilo valiente del conjunto noruego. Aunque el City parte como favorito, será un encuentro que exigirá seriedad y adaptación, en un contexto donde sumar puntos europeos es clave para asegurar una buena posición en la competición.
- 20/01/26 - Champions League
Manchester City vs Wolves- jornada 23 Premier League
De vuelta al Etihad, el Manchester City recibirá al Wolverhampton en la jornada 23 de la Premier League. Un partido que, sobre el papel, parece propicio, pero que llega encajado entre compromisos de alta exigencia. Los Wolves son un rival incómodo, capaz de cerrar espacios y castigar al contraataque, por lo que el City necesitará imponer su ritmo y evitar cualquier sorpresa.
- 24/01/26 - Premier League
Manchester City vs Galatasaray- Fase de la liga Champions League
El exigente ciclo se cerrará con un duelo europeo de gran ambiente ante el Galatasaray, también correspondiente a la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco visitará el Etihad con la intención de competir y aprovechar cualquier concesión. Para el City, será una oportunidad de reafirmar su candidatura europea ante su afición y cerrar este tramo del calendario con sensaciones positivas.
- 28/01/26 - Champions League
Próximos 5 encuentros del Manchester City
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
Newcastle
13 enero
ESP: 21:00; MEX:10:00; USA: 11:00
EFL Cup
DAZN
Manchester United
17 enero
ESP:13:30; MEX: 2:00; USA: 3:00
Premier League
DAZN
Glimt
20 enero
ESP: 18:45; MEX: 7:00; USA: 8:00
Champions League
Movistar+
Wolves
24 enero
ESP: 16:00; MEX: 9:00; USA: 10:00
Premier League
DAZN
Galatasaray
28 enero
ESP:21:00; MEX: 10:00; USA: 11:00
Champions League
Movistar+
