El Manchester CIty cayó por la mínima diferencia en su visita al Aston Villa en la jornada 9 de la Premier League. The Villains se impusieron con un solitario gol de Matty Cash.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Swansea vs Manchester City, octavos de final de la EFL Cup

Swansea City AFC v Millwall - Sky Bet Championship | Athena Pictures/GettyImages

En el cierre del mes de octubre, el City tendrá un partido a eliminación directa contra un duro rival de segunda: el Swansea, que tiene un gran invicto jugando como local. El encuentro será correspondiente a los octavos de final de la EFL Cup.

Manchester City vs Bournemouth, jornada 10 de la Premier League

Leeds United v Bournemouth - Premier League | Ed Sykes/GettyImages

El equipo de Andoni Iraola está siendo una de las grandes sorpresas de este arranque de temporada, posicionándose cuarto de la tabla de la Premier League gracias a sus cuatro victorias, dos empates y una victoria. Sin dudas será una parada complicada para el City.

Manchester City vs Borussia Dortmund, jornada 4 de la UEFA Champions League

Borussia Dortmund v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Maja Hitij/GettyImages

Los Ciudadanos serán candidatos en este encuentro, aunque no será nada fácil para ellos hacerse de la victoria debido a la fiereza y buen juego del equipo alemán, que supo ser un dolor de cabeza para varios gigantes del continente en esta competencia en temporadas anteriores, incluso alcanzando la final del 2024.

Manchester City vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El City tiene como objetivo recuperar el trono del fútbol inglés, y el mal momento que atraviesa el Liverpool les da ilusión de cara a lo que viene, ya que se encuentran en una crisis donde, como último golpe, perdieron contra el Manchester United en Anfield...

Newcastle vs Manchester City, jornada 12 de la Premier League

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Michael Regan/GettyImages

Tras el último parón internacional del año, los Ciudadanos visitarán el St. James Park para enfrentarse al Newcastle, que viene de perder a su gran figura pero sigue siendo un rival de extrema complejidad para los clubes ingleses.

Los próximos cinco encuentros del Manchester City