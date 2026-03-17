El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras eliminar al Manchester City

El Real Madrid aprovechó la ventaja y los errores del Manchester City para clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. Ahora, a la espera de la siguiente fase frente al Bayern Múnich, el Madrid intentará recortar la ventaja que el FC Barcelona tiene en LaLiga.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

El siguiente compromiso será uno de los partidos más esperados del fútbol español: el derbi madrileño frente al Atlético. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro llega con un condimento especial para el Madrid, que buscará revancha tras la derrota 5-2 sufrida en la primera vuelta.

El contexto también puede jugar un papel importante, ya que ambos equipos llegarán con el desgaste físico y mental que deja la Champions. Además, será el último partido antes del parón internacional de marzo. En los últimos diez derbis ligueros, el balance es muy parejo: cuatro triunfos para el Real Madrid, tres para el Atlético y tres empates.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga

Ca Osasuna V Rcd Mallorca - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Tras la pausa por las selecciones, el conjunto blanco retomará la actividad visitando a Mallorca. El equipo balear suele hacerse fuerte en su estadio y actualmente pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.

En la primera vuelta, el Madrid logró imponerse 2-1 tras remontar el gol inicial de Vedat Muriqi. Además, los merengues han ganado cinco de sus últimas seis visitas ligueras al conjunto mallorquín.

05/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (USA: 09:15, MX: 08:15, ESP: 17:15)

Real Madrid vs Bayern Múnich, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League

Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

El Bernabéu se volverá a vestir de fiesta para otra noche inolvidable: el Real Madrid recibirá al Bayern Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League, en uno de esos partidos que detienen el planeta. El Merengue viene de ganarle 3-0 al City en su casa, pero la última vez que los teutones salieron de Múnich le propinaron un 6-1 implacable al Atalanta. Promesa de partidazo.

07/04/26 o 08/04/26: Real Madrid vs Bayern Múnich - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga

Girona FC v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El último compromiso de esta seguidilla será ante Girona, uno de los equipos más competitivos de las últimas temporadas en el fútbol español. El conjunto catalán ha demostrado ser un rival incómodo para los grandes y ya protagonizó varios partidos de alto ritmo ante el Madrid.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Real Madrid ganó tres, Girona uno y hubo un empate, lo que refleja una rivalidad que se ha vuelto cada vez más equilibrada.

12/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)

Bayern Múnich vs Real Madrid, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | S. Mellar/GettyImages

El Merengue, independientemente del resultado de la ida, deberá ir a buscar la clasificación al temible Allianz Arena, la fortaleza del equipo que dirige Vincent Kompany.

14/04/26 o 15/04/26: Bayern Múnich vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00

Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid