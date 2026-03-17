El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras eliminar al Manchester City
El Real Madrid aprovechó la ventaja y los errores del Manchester City para clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. Ahora, a la espera de la siguiente fase frente al Bayern Múnich, el Madrid intentará recortar la ventaja que el FC Barcelona tiene en LaLiga.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga
El siguiente compromiso será uno de los partidos más esperados del fútbol español: el derbi madrileño frente al Atlético. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro llega con un condimento especial para el Madrid, que buscará revancha tras la derrota 5-2 sufrida en la primera vuelta.
El contexto también puede jugar un papel importante, ya que ambos equipos llegarán con el desgaste físico y mental que deja la Champions. Además, será el último partido antes del parón internacional de marzo. En los últimos diez derbis ligueros, el balance es muy parejo: cuatro triunfos para el Real Madrid, tres para el Atlético y tres empates.
- 22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)
R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga
Tras la pausa por las selecciones, el conjunto blanco retomará la actividad visitando a Mallorca. El equipo balear suele hacerse fuerte en su estadio y actualmente pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.
En la primera vuelta, el Madrid logró imponerse 2-1 tras remontar el gol inicial de Vedat Muriqi. Además, los merengues han ganado cinco de sus últimas seis visitas ligueras al conjunto mallorquín.
- 05/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (USA: 09:15, MX: 08:15, ESP: 17:15)
Real Madrid vs Bayern Múnich, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League
El Bernabéu se volverá a vestir de fiesta para otra noche inolvidable: el Real Madrid recibirá al Bayern Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League, en uno de esos partidos que detienen el planeta. El Merengue viene de ganarle 3-0 al City en su casa, pero la última vez que los teutones salieron de Múnich le propinaron un 6-1 implacable al Atalanta. Promesa de partidazo.
- 07/04/26 o 08/04/26: Real Madrid vs Bayern Múnich - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00
Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga
El último compromiso de esta seguidilla será ante Girona, uno de los equipos más competitivos de las últimas temporadas en el fútbol español. El conjunto catalán ha demostrado ser un rival incómodo para los grandes y ya protagonizó varios partidos de alto ritmo ante el Madrid.
En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Real Madrid ganó tres, Girona uno y hubo un empate, lo que refleja una rivalidad que se ha vuelto cada vez más equilibrada.
- 12/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)
Bayern Múnich vs Real Madrid, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League
El Merengue, independientemente del resultado de la ida, deberá ir a buscar la clasificación al temible Allianz Arena, la fortaleza del equipo que dirige Vincent Kompany.
- 14/04/26 o 15/04/26: Bayern Múnich vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00
Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Atlético de Madrid
22 de marzo
USA 15:00
LaLiga
USA: ESPN Select
Mallorca
5 de abril
USA: 09:15
LaLiga
USA: ESPN Select
Bayern Múnich
7 u 8 de abril
USA 15:00
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Girona
12 de abril
Por confirmar
LaLiga
USA: ESPN Select
Bayern Múnich
14 o 15 de abril
USA 15:00
UEFA Champions League
USA: Paramount+
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo