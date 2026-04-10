El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras empatar 1-1 con el Girona

El Real Madrid acumula ya tres partidos sin poder ganar tras el empate 1-1 con el Girona. Ahora, el gran foco está puesto en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras aguardan que el FC Barcelona tropiece para recortar distancias en la clasificación de LaLiga.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Bayern Múnich vs Real Madrid, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

La serie entre el Real Madrid y el Bayern Múnich se definirá en el imponente Allianz Arena, un escenario donde el conjunto bávaro se hace verdaderamente fuerte. El equipo blanco, más allá de lo que ocurra en la ida, sabe que deberá dar la talla en territorio alemán ante un rival siempre peligroso.

La historia reciente juega a favor del Madrid. Logró imponerse en las últimas cuatro eliminatorias de Champions ante el Bayern y la última vez que tuvo que definir la serie en Múnich firmó una actuación memorable con una goleada 4-0 que quedó grabada en la memoria de sus hinchas.

15/04/26: Bayern Múnich vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga

Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El conjunto blanco buscará sostener su pelea en lo más alto del campeonato frente a un rival que llega urgido por sumar puntos en su lucha por la permanencia.

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente al Madrid, que se quedó con los últimos ocho enfrentamientos entre ambos. Sin embargo, hay un recuerdo que sirve de advertencia: la última vez que cayó ante el Alavés fue justamente en el Bernabéu, con un 2-1 en la temporada 2020/21.

22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA 14:30, MX 13:30, ESP 20:30

Real Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga

FBL-EUR-C3-REAL BETIS-FEYENOORD | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Cuando solo resten seis fechas para el final de la Liga y la pelea con el Barcelona pueda estar en lo más álgido, el Madrid deberá visitar el Benito Villamarín, un estadio del que se fue derrotado en su última visita y en el que no pudo ganar en sus últimas tres presentaciones.

26/04/26: Betis vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00

Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

En su intento de arrebatarle la gloria al FC Barcelona, el Madrid visitará justamente a uno de los tradicionales rivales del club Culé: el Espanyol. El duelo tendrá lugar en Cornellá, donde intentarán sumar de a tres para mantener viva la esperanza.

03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Merengue volverá a jugar en la Ciudad Condal, esta vez frente al Culé en el Spotify Camp Nou para definir LaLiga. Si los resultados no acompañan en los próximos encuentros, el FCB podría dar la vuelta olímpica en la cara del Merengue en este partido.

10/05/26: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00