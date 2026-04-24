El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras empatar 1-1 contra el Betis

Tras su visita al Benito Villamarín, el Real Madrid se prepara para los últimos cinco partidos de una temporada que preferirá olvidar rápidamente. Con La Liga prácticamente definida a favor del Barcelona, aún queda un derbi de España por jugar, justamente en la casa del conjunto culé.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRID | MANAURE QUINTERO/GettyImages

Por la fecha 34, el Madrid hará la primera de sus dos visitas a Catalunia para medirse con un Espanyol que aún no ha asegurado su permanencia en Primera. La última vez que jugó en el RCDE Stadium, el duelo fue para los periquitos por la mínima.

03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - USA 15:00, MX 13:00, ESP 21:00

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El grán clásico de España que puede dar por terminada La Liga o marcar un punto de inflexión a favor de los merengues. No será un encuentro sencillo para el equipo de Arbeloa: no le gana al Barça a domicilio desde octubre de 2023.

10/05/26: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA 15:00, MX 13:00, ESP 21:00

Real Madrid vs Real Oviedo, jornada 36 de LaLiga

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Con una Liga que ya podría estar definida, el Merengue regresa al Bernabéu para recibir a un Real Oviedo que ya podría estar condenado al descenso para entonces.

14/05/26: Real Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - USA 15:30, MX 13:30, ESP 21:30

Sevilla vs Real Madrid, jornada 37 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Otro duelo ante uno de los equipos que pelean por no descender. Si el Madrid sigue con vida en la pelea con el Barcelona en esta instancia, este será un duelo con muchísimo en juego.

17/05/26: Sevilla vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar

Real Madrid vs Athletic, jornada 38 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

La despedida final del Real Madrid de la temporada 2025/26 será en casa frente al conjunto vasco. Si bien el Athletic es uno de los equipos con más historia de La Liga, el historial reciente es claramente favorable a los blancos. La última victoria de los Leones en el Bernabéu es del 19 de febrero de 2005. Una eternidad.

24/05/26: Real Madrid vs Athletic - LaLiga - A confirmar