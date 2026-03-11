El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras golear 3-0 al Manchester City

Luego del primer capítulo de la eliminatoria ante el Manchester City en la UEFA Champions League, el Real Madrid entra en una etapa determinante del calendario. En apenas un mes, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa deberá alternar entre la lucha por LaLiga y un duelo europeo de alto voltaje. Entre el 14 de marzo y el 12 de abril, los blancos disputarán cinco partidos que podrían definir gran parte de su temporada.

Real Madrid vs Elche C.F, jornada 28 de LaLiga

Tras la intensidad de la Champions, el Madrid vuelve rápidamente a enfocarse en LaLiga, donde continúa persiguiendo al Barcelona en la pelea por el título. El próximo rival será el Elche, un equipo que atraviesa un momento irregular y que pelea por mantenerse lejos de los puestos de descenso.

En el enfrentamiento de la primera vuelta, disputado en el estadio Martínez Valero, el equipo merengue no logró pasar del empate 2-2 en un partido muy disputado. Históricamente, el Real Madrid domina el historial reciente ante los ilicitanos: ganó 7 de los últimos 10 cruces entre ambos en la competición doméstica.

14/3/26: Real Madrid vs Elche - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Manchester City vs Real Madrid, vuelta de octavos de final de Champions League

La serie de octavos de final se resolverá en el Etihad Stadium, escenario donde el Madrid ha conseguido resultados memorables en los últimos años. En la temporada pasada, los blancos se impusieron 3-2 en la ida del playoff antes de cerrar la clasificación en el Bernabéu.

Dos años atrás también lograron avanzar en ese estadio tras una dramática tanda de penaltis en la que Antonio Rüdiger marcó el disparo decisivo y el arquero Andriy Lunin fue figura. En total, el Madrid ha eliminado al City en tres de las últimas cinco eliminatorias europeas entre ambos.

17/3/26: Manchester City vs Real Madrid - Champions League (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLig

El siguiente compromiso será uno de los partidos más esperados del fútbol español: el derbi madrileño frente al Atlético. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro llega con un condimento especial para el Madrid, que buscará revancha tras la derrota 5-2 sufrida en la primera vuelta.

El contexto también puede jugar un papel importante, ya que ambos equipos llegarán con el desgaste físico y mental que deja la Champions. Además, será el último partido antes del parón internacional de marzo.

En los últimos diez derbis ligueros, el balance es muy parejo: cuatro triunfos para el Real Madrid, tres para el Atlético y tres empates.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga

Tras la pausa por las selecciones, el conjunto blanco retomará la actividad visitando a Mallorca. El equipo balear suele hacerse fuerte en su estadio y actualmente pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.

En la primera vuelta, el Madrid logró imponerse 2-1 tras remontar el gol inicial de Vedat Muriqi. Además, los merengues han ganado cinco de sus últimas seis visitas ligueras al conjunto mallorquín.

05/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)

Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga

El último compromiso de esta seguidilla será ante Girona, uno de los equipos más competitivos de las últimas temporadas en el fútbol español. El conjunto catalán ha demostrado ser un rival incómodo para los grandes y ya protagonizó varios partidos de alto ritmo ante el Madrid.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Real Madrid ganó tres, Girona uno y hubo un empate, lo que refleja una rivalidad que se ha vuelto cada vez más equilibrada.

12/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)

