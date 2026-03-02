El Real Madrid sufrió una inesperada derrota por 1-0 frente al Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, el conjunto merengue se quedó en 60 puntos y ahora se encuentra a cuatro unidades del Barcelona, actual líder de la competencia.

Tras el encuentro ante el Getafe, el Real Madrid se prepara para un calendario cargado, donde alternará duelos de LaLiga con encuentros cruciales de Champions League. Este tramo exigente pondrá a prueba la gestión física del plantel, la rotación inteligente de jugadores y la capacidad del equipo para mantener la regularidad en ambos frentes.

Celta de Vigo vs Real Madrid, jornada 27 de LaLiga

El Real Madrid visita Balaídos, donde el Celta sueña con meterse en puestos europeos y busca revancha tras la derrota 2-0 en diciembre.

El Celta llega al duelo motivado y con la necesidad de sumar puntos que lo acerquen a competiciones europeas, mientras que el Real Madrid buscará evitar sorpresas en un estadio donde históricamente ha sufrido. Balaídos ha sido testigo de partidos cerrados y de pocos goles entre ambos equipos, por lo que el Madrid deberá imponer su jerarquía desde el inicio para no complicarse.

6/3/26: Celta de Vigo vs Real Madrid - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Manchester City, Ida de octavos de final de Champions League

El duelo europeo arranca en el Santiago Bernabéu ante un City que domina la Premier y busca imponer su jerarquía continental.

Este enfrentamiento enfrenta a dos de los equipos más sólidos de Europa en la temporada. El Real Madrid llega con confianza tras sus últimos resultados, pero el Manchester City ha mostrado una gran contundencia fuera de casa en Champions. Será clave que los blancos mantengan equilibrio entre ataque y defensa para llegar con ventaja al partido de vuelta en Inglaterra.

11/3/26: Real Madrid vs Manchester City - Ida de octavos de final de Champions League - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Elche C.F , jornada 28 de LaLiga

Los merengues reciben al Elche en un partido que, a priori, parece accesible, pero que puede convertirse en una trampa por el calendario cargado.

El Elche ha tenido problemas en partidos como visitante, aunque suele aprovechar errores de los equipos grandes. Tras semanas de alta exigencia por Champions y LaLiga, el Madrid deberá gestionar bien la fatiga de sus jugadores y la motivación del rival, para no ceder puntos que podrían ser decisivos en la pelea por el título.

14/3/26: Real Madrid vs Elche - LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Manchester City vs Real Madrid, Vuelta de octavos de final de Champions League

La vuelta en Inglaterra decidirá el futuro europeo del Madrid, donde el City suele ser imbatible en casa, con un récord de seis victorias consecutivas en sus últimos partidos europeos en el Etihad.

El equipo blanco deberá mostrar carácter y concentración máxima en un estadio donde los ingleses se sienten muy fuertes. La ida será determinante, pero la capacidad de adaptación táctica y la recuperación física serán clave para soportar la presión del rival y aspirar a avanzar a cuartos de final.

17/3/26: Manchester City vs Real Madrid - Vuelta de octavos de final de Champions League (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El derbi madrileño llega en un momento clave para LaLiga, con los colchoneros como tercer clasificado y un historial reciente de confrontaciones muy parejo: tres victorias para cada uno en los últimos seis encuentros.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Este tramo exigente exigirá al Madrid combinar talento y cabeza fría: la recuperación física, la eficiencia en los momentos decisivos y el manejo inteligente de los jugadores marcarán la diferencia en la lucha por títulos domésticos y europeos.

Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid