El calendario con los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-2 al Atlético de Madrid
El Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid por marcador de 3-2, con doblete de Vinicius Junior y gol de Federico Valverde. Con esta victoria, los merengues llegaron a 69 puntos y continúan a cuatro unidades de distancia del FC Barcelona a falta de nueve jornadas para que termine el campeonato de liga.
Ahora, a la espera de la siguiente fase de UEFA Champions League frente al Bayern Múnich, el Madrid intentará nuevamente recortar la ventaja que el FC Barcelona tiene en LaLiga.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid
R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga
Tras la pausa por las selecciones, el conjunto blanco retomará la actividad visitando a Mallorca. El equipo balear suele hacerse fuerte en su estadio y actualmente pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.
En la primera vuelta, el Madrid logró imponerse 2-1 tras remontar el gol inicial de Vedat Muriqi. Además, los merengues han ganado cinco de sus últimas seis visitas ligueras al conjunto mallorquín.
- 05/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (USA: 09:15, MX: 08:15, ESP: 17:15)
Real Madrid vs Bayern Múnich, ida de cuartos de final de la UEFA Champions League
El Bernabéu se volverá a vestir de fiesta para otra noche inolvidable: el Real Madrid recibirá al Bayern Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League, en uno de esos partidos que detienen el planeta. El Merengue viene de ganarle 3-0 al City en su casa, pero la última vez que los teutones salieron de Múnich le propinaron un 6-1 implacable al Atalanta. Promesa de partidazo.
- 07/04/26: Real Madrid vs Bayern Múnich - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00
Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga
El último compromiso de esta seguidilla será ante Girona, uno de los equipos más competitivos de las últimas temporadas en el fútbol español. El conjunto catalán ha demostrado ser un rival incómodo para los grandes y ya protagonizó varios partidos de alto ritmo ante el Madrid.
En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Real Madrid ganó tres, Girona uno y hubo un empate, lo que refleja una rivalidad que se ha vuelto cada vez más equilibrada.
- 10/04/26: Real Madrid vs Girona - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00
Bayern Múnich vs Real Madrid, vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League
El Merengue, independientemente del resultado de la ida, deberá ir a buscar la clasificación al temible Allianz Arena, la fortaleza del equipo que dirige Vincent Kompany.
- 15/04/26: Bayern Múnich vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00
Alavés vs Real Madrid, jornada 32 de LaLiga
El Merengue viajará a Mendizorroza luego de la excursión a Múnich para continuar por la lucha por el campeonato en el certamen local. Por su parte, el dueño de casa está cada vez más complicado con el descenso y necesita levantar cabeza urgente.
- 22/04/26: Alavés vs Real Madrid - LaLiga - a confirmar
Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV
Atlético de Madrid
22 de marzo
USA 15:00
LaLiga
USA: ESPN Select
Mallorca
5 de abril
USA: 09:15
LaLiga
USA: ESPN Select
Bayern Múnich
7 de abril
USA 14:00
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Girona
10 de abril
USA 14:00
LaLiga
USA: ESPN Select
Bayern Múnich
15 de abril
USA 14:00
UEFA Champions League
USA: Paramount+
Alavés
22 de abril
Por confirmar
LaLiga
USA: ESPN Select
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo