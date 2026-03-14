El Real Madrid derrotó al Elche por marcador de 4-1 con goles de Antonio Rudiger, Federico Valverde, Dean Huijsen y Arda Güler. Con este resultado se pusieron a un punto del FC Barcelona, el cual tiene un partido pendiente.

Ahora, con el Manchester City en el horizonte más cercano, el Merengue buscará continuar adelante en la lucha por los diversos objetivos que le quitan el sueño: LaLiga y la UEFA Champions League.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Manchester City vs Real Madrid, vuelta de octavos de final de Champions League

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

La serie de octavos de final se resolverá en el Etihad Stadium, escenario donde el Madrid ha conseguido resultados memorables en los últimos años y donde los de Guardiola tendrán la obligación de salir con todo para emparejar el 0-3 en la ida. En la temporada pasada, los blancos se impusieron 3-2 en la ida del playoff antes de cerrar la clasificación en el Bernabéu.

Dos años atrás también lograron avanzar en ese estadio tras una dramática tanda de penaltis en la que Antonio Rüdiger marcó el disparo decisivo y el arquero Andriy Lunin fue figura. En total, el Madrid ha eliminado al City en tres de las últimas cinco eliminatorias europeas entre ambos.

17/3/26: Manchester City vs Real Madrid - Champions League (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

El siguiente compromiso será uno de los partidos más esperados del fútbol español: el derbi madrileño frente al Atlético. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro llega con un condimento especial para el Madrid, que buscará revancha tras la derrota 5-2 sufrida en la primera vuelta.

El contexto también puede jugar un papel importante, ya que ambos equipos llegarán con el desgaste físico y mental que deja la Champions. Además, será el último partido antes del parón internacional de marzo.

En los últimos diez derbis ligueros, el balance es muy parejo: cuatro triunfos para el Real Madrid, tres para el Atlético y tres empates.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - LaLiga (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga

Ca Osasuna V Rcd Mallorca - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Tras la pausa por las selecciones, el conjunto blanco retomará la actividad visitando a Mallorca. El equipo balear suele hacerse fuerte en su estadio y actualmente pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.

En la primera vuelta, el Madrid logró imponerse 2-1 tras remontar el gol inicial de Vedat Muriqi. Además, los merengues han ganado cinco de sus últimas seis visitas ligueras al conjunto mallorquín.

05/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (USA: 09:15, MX: 08:15, ESP: 17:15)

Real Madrid vs Girona, jornada 31 de LaLiga

Girona FC v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El último compromiso de esta seguidilla será ante Girona, uno de los equipos más competitivos de las últimas temporadas en el fútbol español. El conjunto catalán ha demostrado ser un rival incómodo para los grandes y ya protagonizó varios partidos de alto ritmo ante el Madrid.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Real Madrid ganó tres, Girona uno y hubo un empate, lo que refleja una rivalidad que se ha vuelto cada vez más equilibrada.

12/04/26: Mallorca vs Real Madrid - LaLiga (Por confirmar)

Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga

Deportivo Alaves V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Merengue regresará al Bernabéu para enfrentarse al Alavés, que está intentando alejarse de una zona de descenso que lo acecha cada vez más de cerca. A la hora de la publicación de este artículo, el equipo de Mendizorroza estaba 16°, solamente tres puntos por encima del último en perder la categoría (RCD Mallorca).

22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga (Por confirmar)

Calendario con los cinco próximos partidos del Real Madrid