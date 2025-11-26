Parece que la 2025/2026 sí que puede ser la temporada en la que el Arsenal termine explotando como equipo. Una muestra más fue el marcador de 3-1 ante uno de los grandes de Europa, el Bayern Múnich.

En efecto, los Gunners comandan la Premier League, competición que no ganan desde una lejana 2003/2004, con seis puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Chelsea, mientras que, tras recibir al todo poderoso Bayern Múnich el miércoles, se mantienen dentro del top 5 en la fase de liga de la Champions League.

De ese modo, se informará a continuación acerca del calendario con los próximos cinco partidos del conjunto londinense, incluyendo el de este domingo, en campo de los propios Blues.

Chelsea vs. Arsenal, jornada 13 de la Premier League

El Arsenal tendrá una hostil visita al campo del Chelsea este domingo | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Tras recibir seguidamente, entre el domingo pasado y este miércoles al Tottenham Hotspur y al Bayern, los de Mikel Arteta encaran un nuevo Derby de Londres, pero ahora a domicilio en Stamford Bridge.

Eso sí, no perder en casa del Chelsea será, a priori, un buen resultado para el Arsenal, dado que mantendría los seis puntos de diferencia sobre los Blues, quienes atraviesan un gran momento, al margen de que podría ver recortada su ventaja respecto al Manchester City, tercero en la clasificación general.

30/11/25: Chelsea vs. Arsenal - Premier League (11:30 ET US, 10:30 MX DF, 17.30 ESP)

Arsenal vs. Brentford, jornada 14 de la Premier League

Arsenal y Brentford chocarán dentro de dos fechas en la Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Menos de 72 horas después de visitar The Bridge, los Gunners regresarán al Emirates Stadium para recibir a un Brentford, de buen inicio de Premier, pero que ha navegado por la irregularidad en las últimas fechas, así que el puntero de la contienda estará obligado a sumar de a tres.

03/12/25: Arsenal vs. Brentford - Premier League (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20.30 ESP)

Aston Villa vs. Arsenal, jornada 15 de la Premier League

Arsenal y Aston Villa protagonizaron un gran partido la última vez que se vieron las caras | Alex Pantling/GettyImages

Como es tradición en Inglaterra, el fútbol no para en época navideña, y la agenda del club cañonero tampoco. En efecto, el equipo de Arteta tendrá que viajar a Birmingham el 6 de diciembre a fin de dirimir otra dura batalla, pero ante un Aston Villa que ya pelea por plazas de Champions League.

06/12/25: Aston Villa vs. Arsenal - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13.30 ESP)

Brujas vs. Arsenal, jornada 6 de la Champions League

Mikel Merino ya ha marcado gol con el Arsenal en esta Champions League | Gabriel Kuchta/GettyImages

Ya el 10 de diciembre regresa el torneo de "La Orejona", y con ello, la visita del Arsenal al Brujas belga, en un compromiso en el que conseguir el triunfo puede significar, para los londinenses, el pase directo a los octavos de final del mayor certamen del viejo continente.

10/12/25: Brujas vs. Arsenal - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)

Arsenal vs. Wolverhampton, jornada 16 de la Premier League

Arsenal venció a Wolverhampton en sus dos duelos de la pasada Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

A diferencia de los compromisos anteriores, el del domingo 13 de diciembre debería ser uno en el cual los Gunners no sufran, ya que fungirán de locales frente a los Wolves, sotaneros de la categoría dorada en Inglaterra.

13/12/25: Arsenal vs. Wolverhampton - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Arsenal