El calendario con los próximos cinco partidos del Barcelona tras vencer 5-3 al Real Betis
El FC Barcelona venció al Real Betis en uno de los duelos más delirantes de la temporada. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-5 en el Estadio La Cartuja. Por parte del cuadro de Hansi Flick, Ferran Torres se lució con un hat-trick, mientras que Roony Bardghji y Lamine Yamal completaron la cuenta.
Estos son los próximos cinco partidos del FC Barcelona.
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la Champions League
Sumergido en una mediocre fase inicial, producto de "apenas" siete puntos de 15 posibles, el Barcelona luce más obligado aún a ganar su cotejo de Champions del 9 de diciembre, cuando recibe al Eintracht Frankfurt, siempre que quiera conservar opciones de finalizar entre los ocho primeros y evitar así el repechaje de los octavos.
- 09/12/25: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs. Osasuna, jornada 16 de LaLiga
Osasuna suele ser una piedra en el zapato para los blaugranas en Pamplona, sin embargo, el panorama cambia radicalmente en la Ciudad Condal, donde los actuales campeones de España han vencido las últimas cinco veces que se han topado, con un global de goles de 13-0. De ese modo, los de Flick buscarán una nueva victoria, misma que les sirva para seguir peleando arriba.
- 13/12/25: FC Barcelona vs. Osasuna - LaLiga (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)
Villarreal vs. FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga
De la mediática y polémica posibilidad de disputarse en Miami, el Villareal-Barça del 21 de diciembre finalmente será en su sede original, La Cerámica. Asimismo, este atractivo juego podría decantar el primer lugar de la clasificación al cierra de la fecha 17, al margen de que en líneas generales, debe ser una visita hostil para el combinado culé.
- 21/12/25: Villarreal vs. FC Barcelona - LaLiga (10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16:15 ESP)
Espanyol vs. FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga
Tras el parón navideño, el Barcelona arrancará el año nuevo (3 de enero) con otro domicilio complicado, sobre el papel, puesto que afrontará el derbi catalán ante un Espanyol que actualmente es sexto y empatado a puntos con el Betis en la quinta casilla. Por consiguiente, es probable que la escuadra azulgrana se vea obligada a trabajar mucho para llevarse el triunfo del RCDE Stadium.
- 03/01/26: Espanyol vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs. Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España
El primer trofeo de la temporada se irá en el mes de enero, y para competir por él el FCB tendrá que dejar en el camino al complicado Athletic Club de Ernesto Valverde y compañía.
- 07/01/26: FC Barcelona vs. Athletic Club - Supercopa de España (horario a confirmar)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Eintracht Frankfurt
9 de diciembre
15:00 ET US 14:00 MX DF 21.00 ESP
Champions League
USA: Paramount+ MX: Max y TNT Sports ESP: Movistar Liga de Campeones
Osasuna
13 de diciembre
12:30 ET US 11:30 MX DF 18.30 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes
Villarreal
21 de diciembre
10:15 ET US 09:15 MX DF 16:15 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes
Espanyol
3 de enero de 2026
15:00 ET US 14:00 MX DF 21.00 ESP
LaLiga
USA: fuboTV y ESPN Deportes
Athletic Club
7 de enero de 2025
A confirmar
Supercopa de España
USA: fuboTV y ESPN Deportes
