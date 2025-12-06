El FC Barcelona venció al Real Betis en uno de los duelos más delirantes de la temporada. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-5 en el Estadio La Cartuja. Por parte del cuadro de Hansi Flick, Ferran Torres se lució con un hat-trick, mientras que Roony Bardghji y Lamine Yamal completaron la cuenta.

Estos son los próximos cinco partidos del FC Barcelona.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt, jornada 6 de la Champions League

Al Barcelona no le queda de otra que ganar su próximo partido de Champions League para aspirar a meterse en el top 8 | Soccrates Images/GettyImages

Sumergido en una mediocre fase inicial, producto de "apenas" siete puntos de 15 posibles, el Barcelona luce más obligado aún a ganar su cotejo de Champions del 9 de diciembre, cuando recibe al Eintracht Frankfurt, siempre que quiera conservar opciones de finalizar entre los ocho primeros y evitar así el repechaje de los octavos.

09/12/25: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs. Osasuna, jornada 16 de LaLiga

Robert Lewandowski le marcó de cabeza al Osasuna en el duelo de la campaña pasada en Barcelona | Clive Brunskill/GettyImages

Osasuna suele ser una piedra en el zapato para los blaugranas en Pamplona, sin embargo, el panorama cambia radicalmente en la Ciudad Condal, donde los actuales campeones de España han vencido las últimas cinco veces que se han topado, con un global de goles de 13-0. De ese modo, los de Flick buscarán una nueva victoria, misma que les sirva para seguir peleando arriba.

13/12/25: FC Barcelona vs. Osasuna - LaLiga (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

Villarreal vs. FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga

Los Villarreal-Barcelona suelen estar repletos de goles | David Ramos/GettyImages

De la mediática y polémica posibilidad de disputarse en Miami, el Villareal-Barça del 21 de diciembre finalmente será en su sede original, La Cerámica. Asimismo, este atractivo juego podría decantar el primer lugar de la clasificación al cierra de la fecha 17, al margen de que en líneas generales, debe ser una visita hostil para el combinado culé.

21/12/25: Villarreal vs. FC Barcelona - LaLiga (10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16:15 ESP)

Espanyol vs. FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga

El derbi catalán vivirá un nuevo capítulo a inicios del 2026 | JOSEP LAGO/GettyImages

Tras el parón navideño, el Barcelona arrancará el año nuevo (3 de enero) con otro domicilio complicado, sobre el papel, puesto que afrontará el derbi catalán ante un Espanyol que actualmente es sexto y empatado a puntos con el Betis en la quinta casilla. Por consiguiente, es probable que la escuadra azulgrana se vea obligada a trabajar mucho para llevarse el triunfo del RCDE Stadium.

03/01/26: Espanyol vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs. Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España

The Spanish Super Cup trophy is presented before the final... | SOPA Images/GettyImages

El primer trofeo de la temporada se irá en el mes de enero, y para competir por él el FCB tendrá que dejar en el camino al complicado Athletic Club de Ernesto Valverde y compañía.

07/01/26: FC Barcelona vs. Athletic Club - Supercopa de España (horario a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona