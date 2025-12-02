Los 5 jugadores que podrían dejar el Barcelona a final de la presente temporada

Pese a liderar LaLiga tras las primeras 14 jornadas, el FC Barcelona ha dejado muchas dudas en lo que va de curso, no tanto a nivel de resultados, pero sí en el funcionamiento colectivo.

Es que los pupilos de Hansi Flick distan de aquella escuadra que maravilló a España y Europa en la 2024/2025, motivo por el cual se piensa que algunos futbolistas serán vendidos en verano o no se les renovará contrato con miras a la siguiente campaña.

Inclusive, el medio The Athletic reveló que hay cinco jugadores que saldrán del Barça a la finalización del presente ejercicio, y que se mencionarán a continuación.

5. Andreas Christensen

El contrato de Andreas Christensen con el Barcelona vence a finales de junio | Fran Santiago/GettyImages

Pese a actuar en 12 encuentros oficiales de esta 2025/2026, el danés es la última opción en el centro de la zaga para Flick, al punto que "apenas" totaliza 379 minutos en el engramado.



El mencionado factor, junto a que su contrato vence el 30 de junio invitan a pensar en que el experimentado defensor, quizás el de mayor clase y virtudes técnicas dentro de la entidad azulgrana, deje la Ciudad Condal en verano. De hecho, el club no le ha ofrecido al ex Chelsea la renovación, en otra muestra de que, aparentemente, no cuenta con sus servicios para el futuro.

4. Marc Casadó

El Barcelona no está disfrutando últimamente de buenas versiones de Marc Casadó | Quality Sport Images/GettyImages

El surgido en La Masía no ha aprovechado en lo absoluto los diversos problemas físicos que han perseguido a la dupla titular, y estelar, del centro del campo del Barcelona, Frenkie de Jong-Pedri, ya que su rendimiento en el ejercicio actual no se parece en nada al de la primera mitad de la campaña anterior, cuando causó tanto impacto que hasta fue convocado por la absoluta de España.



De ese modo, The Athletic es una de las fuentes que asegura que la institución que preside Joan Laporta aceptará alguna oferta que reciba por su canterano, recordando que ya estuvo en el radar del Atlético de Madrid en agosto, aunque el cuerpo técnico se opuso a su marcha.

3. Marcus Rashford

Marcus Rashford tiene complicado seguir en el FC Barcelona | James Gill - Danehouse/GettyImages

Tal y como explicó el periodista Alfredo Martínez, el Barcelona todavía no ha decidido si ejercerá la opción de compra del futbolista que aún pertenece al Manchester United, y cuyo valor del eventual pase ronda los 30 millones de euros.



No obstante, el propio jornalero cree que es complicado que el también atacante de la selección inglesa se vista de blaugrana durante la venidera contienda, ya que es cierto que sus estadísticas son buenas (seis goles y ocho asistencias en 18 partidos); sin embargo, no aporta nada en la presión alta ni en el sacrificio táctico que exige Flick, aunado a contar con un salario bastante elevado.

2. Robert Lewandowski

Pese a ser el goleador del equipo en LaLiga, el polaco tiene complicado seguir en el Barça | Alex Caparros/GettyImages

Las ocho dianas que cosecha en 11 partidos ligueros ratifican lo que el planeta fútbol sabe: a sus 37 años, el polaco es un "killer" legendario. Dicho esto, las opciones de que renueve contrato con el Barça (culmina el 30 de junio) lucen escasas, precisamente como consecuencia de su avanzada edad.



Por si fuera poco, varios medios han reportado que la dirección deportiva culé trabaja en fichar a Julián Álvarez o a Harry Kane para la 2026/2027, sin descartar al camerunés Etta Eyong de opción "low cost". En consecuencia, al doble ganador del premio The Best le deben quedar pocos meses en Cataluña.

1. Ronald Araújo

Ronald Araújo está recibiendo muchas críticas recientemente | Pedro Salado/GettyImages

Su paupérrima prestación contra el Chelsea la semana pasada, en la que volvió a hacerse expulsar en un desafío grande de Champions, siendo uno de los señalados de la caída del equipo, colocan al uruguayo, una vez más, en la rampa de salida.



Sumado a que, de por sí, su estilo de juego no encaja con lo que busca Hansi Flick para sus centrales, el segundo capitán del Barça está demostrando no poder con la presión ni la responsabilidad de guiar a la zaga de un conjunto que debe adelantar líneas en el grueso de los 90 minutos y mantener el enfoque en un 100%. Sin dudas, en el nuevo Camp Nou intentarán vender al charrúa, incluso por una cifra bastante menor de lo que marca su valor de mercado (70 millones de euros).

