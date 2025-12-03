El calendario con los próximos cinco partidos del Chelsea tras perder 3-1 ante el Leeds

El Chelsea volvió a exhibir fragilidad en la zona defensiva y pagó caro dos errores que marcaron el rumbo del partido. El Leeds aprovechó cada desajuste para adelantarse con los tantos de Jaka Bijol y Ao Tanaka, dejando en evidencia una zaga que no logró asentarse tras las rotaciones. El gol de Pedro Neto dio un impulso momentáneo, pero no alcanzó para sostener una reacción real.

La reaparición de Cole Palmer ofreció un breve respiro, aunque el mediapunta desperdició la ocasión más clara para igualar el marcador. Sin contundencia arriba y con problemas serios en la salida, el equipo de Enzo Maresca perdió ritmo justo cuando parecía recuperar el control del juego. Esa falta de precisión terminó costando el tercer gol, obra de Dominic Calvert-Lewin tras otro fallo en el área.

Los intentos finales por recortar distancias fueron insuficientes. El Chelsea cerró el encuentro sin claridad ofensiva, lejos de su mejor nivel y más distanciado del liderato, mientras las dudas sobre su solidez defensiva volvieron a quedar expuestas.

Bournemouth vs. Chelsea, jornada 15 de la Premier League

El Chelsea goleó al Bournemouth la última vez que se enfrentaron | Justin Setterfield/GettyImages

Tras visitar Elland Road, los londinenses tendrán otro domicilio, este sábado en el campo de un Bournemouth que ha ido a menos en el curso, puesto que acumula cinco careos sin ganar, perdiendo en cuatro de ellos. De esa forma, la escuadra que entrena Enzo Maresca tiene todo para sumar otras tres unidades.

06/12/25: Bournemouth vs. Chelsea - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Atalanta vs. Chelsea, jornada 6 de la Champions League

El Chelsea goleó al Barcelona en su último partido de Champions | Justin Setterfield/GettyImages

Pasadas las 72 horas del compromiso en Bournemouth, la poderosa entidad azul regresará a la Champions League para, por tercer duelo oficial al hilo, fungir de visitante, pero contra Atalanta, uno de los rivales directos por las anheladas plazas 7 y 8 de la fase de liga. En consecuencia, salir airoso de dicho juego será crucial si se quiere evitar ir al repechaje de octavos.

09/12/25: Atalanta vs. Chelsea - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Chelsea vs. Everton, jornada 16 de la Premier League

El Chelsea espera que Pedro Neto rinda ante el Everton | Ryan Hiscott/GettyImages

Los campeones del mundo tampoco escapan al maratón de partidos de la actualidad, tanto que el sábado 13 de diciembre reciben en Stamford Bridge a un Everton de buena campaña, así que deberán exhibir una versión alta para lograr la victoria y seguir cerca de los puestos de honor.

13/12/25: Chelsea vs. Everton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Cardiff City vs. Chelsea, cuartos de final de la EFL Cup

Los Blues buscarán su pase a las semifinales de la Copa de la Liga | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Si la oncena del oeste de Londres desea conseguir cuanto antes su primer título de la 2025/2026, la Copa de la Liga es su mejor opción, ya que el 16 del presente mes visitará al Cardiff City, a partido único y por un cupo en las semifinales. De hecho, es probable que Maresca alterne titulares con suplentes en pro de no pasar mayores contratiempos en el mencionado cotejo.

16/12/25: Cardiff City vs. Chelsea - EFL Cup (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Newcastle vs. Chelsea, jornada 17 de la Premier League

El Newcastle le puso las cosas complicadas al Chelsea en el curso pasado | Ryan Pierse/GettyImages

La cadena de desafíos en cuestión para los Blues cerrará el 20 de diciembre cuando viajen a St. James Park, donde le esperan unas Urracas que ya se impusieron las últimas dos veces que chocaron, y en el mismo escenario durante la 2024/2025. Por ende, al Chelsea le conviene embolsillarse los nueve puntos ligueros que disputará previamente, a fin de no lucir tan obligado a llevarse el lauro versus Newcastle.

20/12/25: Newcastle vs. Chelsea - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

