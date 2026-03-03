El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras caer 2-1 ante el Wolverhampton
El Liverpool tuvo un partido sumamente complicado, donde cayó 2-1 en los últimos minutos ante los Wolves. Con este resultado, los Reds se pusieron de manera provisional en el quinto puesto de la liga, es decir, en puestos de UCL.
En los octavos de final de la UEFA Champions League se enfrentarán al Galatasaray, que viene de cargarse a la Juventus.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
Wolves vs Liverpool, quinta ronda de la FA Cup
El partido por Premier servirá de estudio, ya que se verán las caras en el mismo estadio tres días más tarde por la quinta ronda de la FA Cup, uno de los objetivos que le quedan al Liverpool para intentar levantar un trofeo en esta temporada.
- 6/3/26: Wolves vs Liverpool - FA Cup - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Galatasaray vs Liverpool, ida de octavos de final de la UEFA Champions League
Los turcos vienen de dejar afuera a la Juventus en el playoff y buscarán seguir haciendo historia, y jugando en casa pueden lograrlo nuevamente: en la etapa de liguilla ya vencieron al Liverpool y ahora intentarán repetir para meterse en cuartos de final.
- 10/3/26: Galatasaray vs Liverpool - UEFA Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Liverpool vs Tottenham, jornada 30 de la Premier League
Estos dos integrantes del Big Six se cruzarán por segunda vez en la Premier League 2025/26 tras lo que fue el encuentro del 20 de octubre pasado en Londres, donde los Reds se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Alexander Isak y Hugo Ekitike.
- 15/3/26: Liverpool vs Tottenham - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Liverpool vs Galatasaray, vuelta de octavos de la UEFA Champions League
Los Reds recibirán la visita del rocoso equipo turco en el desquite de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde intentarán meterse entre los mejores ocho de Europa. Si pasan de ronda, los espera el ganador de
- 18/3/26: Liverpool vs Galatasaray - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Brighton vs Liverpool, jornada 31 de la Premier League
En el regreso a la Premier League, los Reds viajarán al sur de Inglaterra para visitar al Brighton en Falmer, donde reeditarán el duelo de la FA Cup de hace algunas semanas. En esa oportunidad fue victoria por 3-0 para los de Arne Slot con goles de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y Mo Salah.
- 21/3/26: Brighton vs Liverpool - Premier League - USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30
