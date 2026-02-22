El Liverpool visitó al Nottingham Forest en el City Ground en la jornada 27 de la Premier League. Parecía que el duelo terminaría en un empate sin goles, pero Alexis Mac Allister apareció en el séptimo minuto del tiempo agregado y consiguió el 1-0 definitivo para los Reds. Con este resultado, el equipo de Arne Slot se queda con el sexto puesto de la tabla y se acerca a los puestos europeos.

A la espera de conocer su rival para los octavos de final de la UEFA Champions League, los Reds tendrán partidos más que interesantes en la continuidad del calendario inglés.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool vs West Ham, jornada 28 de la Premier League

En su próxima presentación tendrá que recibir a otro equipo en crisis con el descenso como el West Ham. A diferencia del duelo con el Nottingham, este choque será en Anfield y promete ser apasionante por la necesidad de ambos.

28/2/26: Liverpool vs West Ham - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Wolves vs Liverpool, jornada 29 de la Premier League

El equipo de Arne Slot terminará la seguidilla de comprometidos con la permanencia en el Molineux, aunque este es el que menos ilusiones tiene de pelear por quedarse en Primera: tiene solamente once puntos y ganó un partido sobre 28 posibles en el momento de la publicación de este artículo.

3/3/26: Wolves vs Liverpool - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15

Wolves vs Liverpool, quinta ronda de la FA Cup

El partido por Premier servirá de estudio, ya que se verán las caras en el mismo estadio tres días más tarde por la quinta ronda de la FA Cup, uno de los objetivos que le quedan al Liverpool para intentar levantar un trofeo en esta temporada.

6/3/26: Wolves vs Liverpool - FA Cup - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Tottenham, jornada 30 de la Premier League

Estos dos integrantes del Big Six se cruzarán por segunda vez en la Premier League 2025/26 tras lo que fue el encuentro del 20 de octubre pasado en Londres, donde los Reds se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Alexander Isak y Hugo Ekitike.

15/3/26: Liverpool vs Tottenham - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Brighton vs Liverpool, jornada 31 de la Premier League

El Liverpool vuelve a enfrentarse al Brighton tras lo que fue la eliminación de las Gaviotas de la FA Cup, con triunfo Red por 3-0 gracias a los tantos de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah.

6/3/26: Brighton vs Liverpool - Premier League - USA: 07:30, MEX: 06:30, ESP: 13:30