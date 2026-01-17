El Liverpool dejó escapar una gran oportunidad este fin de semana tras empatar por marcador de 1-1 con el Burnley, penúltimo de la tabla general. Los Reds se adelantaron con gol de Florian Wirtz, pero Marcus Edwards, al 65, puso cifras definitivas.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Olympique Marsella vs Liverpool, jornada 7 de la UEFA Champions League

FBL-FRA-CUP-BAYEUX-MARSEILLE | LOU BENOIST/GettyImages

Para la séptima jornada del certamen internacional, los ingleses visitarán a los franceses buscando hacerse con las tres unidades. Los Reds son novenos de la clasificación, que los deja entrar en la ronda preliminar como cabeza de serie, mientras los Focenses son el lugar 16 estando en la misma situación, pero sin poder ser cabeza de serie. Las estadísticas están de lado de los de Anfield Road porque de sus últimos cinco enfrentamientos, tres han sido triunfos para ellos, por dos derrotas, aunque estos choques ocurrieron hace más de una década.

21/1/26: Olympique Marsella vs Liverpool - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Bournemouth vs Liverpool, jornada 23 de la Premier League

AFC Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

El club más ganador del fútbol inglés saldrá a visitar a los Cherries. El año pasado, el 15 de agosto, los Reds sirvieron de anfitriones para los del condado de Dorset, llevándose la victoria 4-2 gracias a las dianas del francés Hugo Ekitike, el neerlandés Cody Gakpo, el italiano Federico Chiesa y Mo Salah, mientras el descuento vino por parte de un doblete del ghanés Antoine Semenyo.

24/1/26: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Qarabag vs Liverpool, jornada 8 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

El Qarabag supo ser una de las sensaciones del inicio de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscarán dar otro golpe de autoridad ganando en Anfield, algo que no será nada sencillo. Los Reds, ilusionados con clasificarse a la próxima ronda, son candidatos a ganar en casa.

28/1/26: Liverpool vs Qarabag - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Newcastle, jornada 24 de la Premier League

Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third Round | Serena Taylor/GettyImages

Las Urracas visitarán Anfield para cerrar el primer mes del año y ambos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Premier League.

31/1/26: Liverpool vs Newcastle - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Ambos están en un momento irregular, pero se espera que protagonicen un partido espectacular gracias a la calidad de sus plantillas. Podrían llegar en buena forma a este compromiso, el tiempo lo dirá.

8/2/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30