El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras empatar 3-3 ante el Leeds United
El segundo año de Arne Slot en el banquillo de Anfield Road sigue sin parecerse en lo absoluto al primero, cuando su Liverpool galopó sin freno hacia la conquista de la Premier League.
De hecho y pese a la caída sabatina del puntero Arsenal, en casa del Aston Villa, los Reds vieron cómo el Leeds United les empataba sobre la hora (3-3), por lo que siguen lejos del sitial de honor en Inglaterra, al tiempo de haber quedado eliminado de forma tempranera en la Copa de la Liga y perder la Community Shield, en verano.
Mientras tanto, el popular club de Merseyside es decimotercero en la fase de liga de Champions League, en la previa a su hostil visita al Giuseppe Meazza, en un par de días, donde espera el poderoso Inter de Milán, así que tampoco tiene fácil clasificar directo a los octavos de final.
De cualquier manera, los próximos cinco encuentros del Liverpool, algunos de ellos complicados, podrían dirimir el futuro de la tradicional escuadra en el curso, y del entrenador neerlandés.
Inter de Milán vs. Liverpool, jornada 6 de la Champions League
Pasadas las 72 horas de su finalizado cotejo en Leeds, el Pool tendrá el ya citado viaje a Milano, en Champions, cuando retará al Inter, uno de los equipos del top 8 en esta fase inicial. Será la primera visita de los Reds al Meazza desde aquella ida de octavos de final en la edición 2021/2022 del mismo certamen continental.
- 09/12/25: Inter de Milán vs. Liverpool - Champions League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21.00 ESP)
Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League
El Pool tendrá otro careo complicado, pero en Anfield Road, el 13 de diciembre al recibir a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco de Premier, que permitirán disputar la Liga de Campeones en la 2025/2026.
- 13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)
Tottenham Hotspur vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League
Una semana después, previo a las Navidades, los Reds volverán a participar en un desafío de máxima exigencia, ya que visitan el Tottenham Hotspur Stadium para chocar frente a unos Spurs quienes también serán sus oponentes por cupos de UCL en el siguiente ejercicio.
- 20/12/25: Tottenham Hotspur vs. Liverpool - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)
Liverpool vs. Wolverhampton, jornada 18 de la Premier League
Quizás el único de los venideros cinco cotejos que, sobre el papel, se antoja placentero para la oncena de Merseyside será el del 27 de diciembre cuando funja de local contra unos Wolves que marchan últimos en la clasificación y, de no despertar rápidamente, coleccionarán papeletas para descender de categoría.
- 27/12/25: Liverpool vs. Wolverhampton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)
Liverpool vs. Leeds United, jornada 19 de la Premier League
Arriba el año nuevo y con ello, el Leeds United vuelve a aparecer en el camino del Liverpool, pero en Anfield. Será el segundo compromiso liguero al hilo para unos Reds que seguramente necesitarán sumar otras tres unidades en su objetivo de meterse entre los cinco primeros lugares del poderoso torneo local.
- 01/01/25: Liverpool vs. Leeds United - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)
