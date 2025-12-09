El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras ganarle 1-0 al Inter en Champions

El segundo año de Arne Slot en el banquillo de Anfield Road sigue sin parecerse en lo absoluto al primero, donde Liverpool conquistó la Premier League prácticamente sin rival alguno que le compita.

Quedaron eliminados de forma tempranera en la Copa de la Liga y perdieron en la Community Shield, en verano, por lo que la Champions League parece el principal objetivo, ya que hoy están en la posición 10 de la liga local.

Además, el escándalo interno desatado entre Arne Slot y la máxima figura del plantel, Mo Salah, genera que el club no pueda centrarse del todo en la situación deportiva.

Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-WEST HAM | GLYN KIRK/GettyImages

El Pool tendrá otro careo complicado, pero en Anfield Road, el 13 de diciembre al recibir a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco de Premier, que permitirán disputar la Liga de Campeones en la 2025/2026.

13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)

Tottenham Hotspur vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League

Una semana después, previo a las Navidades, los Reds volverán a participar en un desafío de máxima exigencia, ya que visitan el Tottenham Hotspur Stadium para chocar frente a unos Spurs quienes también serán sus oponentes por cupos de UCL en el siguiente ejercicio.

20/12/25: Tottenham Hotspur vs. Liverpool - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)

Liverpool vs. Wolverhampton, jornada 18 de la Premier League

Quizás el único de los venideros cinco cotejos que, sobre el papel, se antoja placentero para la oncena de Merseyside será el del 27 de diciembre cuando funja de local contra unos Wolves que marchan últimos en la clasificación y, de no despertar rápidamente, coleccionarán papeletas para descender de categoría.

27/12/25: Liverpool vs. Wolverhampton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)

Liverpool vs. Leeds United, jornada 19 de la Premier League

Arriba el año nuevo y con ello, el Leeds United vuelve a aparecer en el camino del Liverpool, pero en Anfield. Será el segundo compromiso liguero al hilo para unos Reds que seguramente necesitarán sumar otras tres unidades en su objetivo de meterse entre los cinco primeros lugares del poderoso torneo local.

01/01/25: Liverpool vs. Leeds United - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)

Fulham vs Liverpool, jornada 20 de la Premier League

Fulham v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El equipo de Craven Cottage querrá dar el golpe para soñar con mantenerse en la Premier League, ya que hoy está en el puesto 15, cerca del descenso al Championship

04/01/25: Fulham vs Liverpool - Premier League (10hs ET US, 9hs MX DF, 16hs ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool