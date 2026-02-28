El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras golear 5-2 al West Ham
El Liverpool firmó una de sus mejores actuaciones en la temporada y venció al West Ham por marcador de 5-2 en la jornada 28 de la Premier League. Con este resultado, los Reds se pusieron de manera provisional en el quinto puesto de la liga, es decir, en puestos de Champions League.
En los octavos de final de la UEFA Champions League se enfrentarán al Galatasaray, que viene de cargarse a la Juventus.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
Wolves vs Liverpool, jornada 29 de la Premier League
El equipo de Arne Slot terminará la seguidilla de comprometidos con la permanencia en el Molineux, aunque este es el que menos ilusiones tiene de pelear por quedarse en Primera: tiene solamente once puntos y ganó un partido sobre 28 posibles en el momento de la publicación de este artículo.
- 3/3/26: Wolves vs Liverpool - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Wolves vs Liverpool, quinta ronda de la FA Cup
El partido por Premier servirá de estudio, ya que se verán las caras en el mismo estadio tres días más tarde por la quinta ronda de la FA Cup, uno de los objetivos que le quedan al Liverpool para intentar levantar un trofeo en esta temporada.
- 6/3/26: Wolves vs Liverpool - FA Cup - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Galatasaray vs Liverpool, ida de octavos de final de la UEFA Champions League
Los turcos vienen de dejar afuera a la Juventus en el playoff y buscarán seguir haciendo historia, y jugando en casa pueden lograrlo nuevamente: en la etapa de liguilla ya vencieron al Liverpool y ahora intentarán repetir para meterse en cuartos de final.
- 10/3/26: Galatasaray vs Liverpool - UEFA Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Liverpool vs Tottenham, jornada 30 de la Premier League
Estos dos integrantes del Big Six se cruzarán por segunda vez en la Premier League 2025/26 tras lo que fue el encuentro del 20 de octubre pasado en Londres, donde los Reds se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Alexander Isak y Hugo Ekitike.
- 15/3/26: Liverpool vs Tottenham - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Liverpool vs Galatasaray, vuelta de octavos de la UEFA Champions League
Los Reds recibirán la visita del rocoso equipo turco en el desquite de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde intentarán meterse entre los mejores ocho de Europa. Si pasan de ronda, los espera el ganador de
- 18/3/26: Liverpool vs Galatasaray - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
